Més de 1.100 llars rosinques ja disposen dels kits de reciclatge orgànic

La posada en marxa de la nova recollida de restes orgàniques continua avançant i ja són un total de 1.158 les persones que han recollit el kit de reciclatge que l'Ajuntament ofereix perquè les llars disposin del material apropiat per separar aquestes restes orgàniques. El repartiment s'allargarà fins al proper 4 de desembre i continuarà recorrent diferents zones i urbanitzacions de la població per facilitar la seva recollida.

Des del passat 3 de novembre, un estand informatiu itinerant reparteix els kits de reciclatge d'orgànica, que inclouen un cubell airejat de 10 litres, un paquet de 10 bosses biodegradables i un tríptic del nou servei, amb informació detallada dels diferents residus que es poden dipositar als nous contenidors marrons de restes orgàniques ja instal·lats als carrers del municipi. Amb la recollida realitzada durant aquests 10 primers dies de funcionament, un total de 1.158 llars de Roses (xifra que representa ja un 15% del total 7.703 domicilis amb residents empadronats del municipi), disposen ja d'aquest material.

Durant la propera setmana, el punt de distribució s'instal·larà al Mercat Cobert (dissabte 14, dimarts 17 i dissabte 21 de novembre), a la urbanització la Garriga el dimecres 18, a la plaça del Rei el dijous 19 i a la plaça Frederic Rahola el divendres 20 de novembre. L'horari d'atenció és de 10 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h entre setmana, mentre que dissabtes és de 10 a 13.30 h. Podeu consultar la resta d'ubicacions fins al dia 4 de desembre en aquest enllaç.

L'Ajuntament demana la implicació de la ciutadania per implementar amb èxit aquest nou servei, obtenir una fracció orgànica el més lliure possible d'altres residus impropis, i poder obtenir un compost de qualitat. Els residus que s'hi poden dipositar en els nous contenidors són molts, com ara fruita i verdura (closques, peles, pinyols...); ossos i altres restes de carn o peix; marro del cafè i restes d'infusions; closques d'ou, de marisc i de fruita seca; paper de cuina, tovallons i mocadors tacats de menjar; fulles seques, rams i petites restes de jardineria; taps de suro; excrements d'animals domèstics; i serradures i encenalls de fusta.