El govern de Figueres presenta un pressupost de 63,6 MEUR per al 2021 amb 8,4 per inversions

El govern quadripartit de l'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí els pressupostos municipals per a l'exercici 2021. El total puja a 63.563.541,42 euros, un 6,48% més respecte a l'any anterior. Per fer-ho, l'Ajuntament preveu demanar un préstec de 6,9 milions d'euros i espera vendre la Casa Nouvilas per gairebé 1,2 milions.

L'alcaldessa Agnès Lladó ha dit que els comptes tenen per objectiu «continuar la gestió de l'any anterior tenint molt presents els efectes provocats per la Covid». En aquest sentit, defensen augmentar la despesa social en un 15,44%; així com la reactivació, el dinamisme econòmic i el foment de l'ocupació en un 4,77%. L'urbanisme també puja un 39,88%.

Sobre l'augment de despesa social l'alcaldessa ha explicat que es donaran ajudes directes a famílies, es farà una aposta a acció comunitària i habitatge, així com pel col·lectiu dels sensellar «perquè pugui mantenir la seva pròpia dignitat».

Un altre eix del pressupost 2021 per a Figueres és la contractació de 4 agents de la Guàrdia Urbana; 3 delineants; 1 enginyer; personal per l'àrea d'esport i turisme; 1 tècnic de salut; 1 tècnic de riscos laborals; i 3 tècnics informàtics.

Per aquest govern la seguretat continua sent «una prioritat» i per això s'hi destinaran 800.000 euros.

Les inversions pugen a 8.472.678,63 euros. Entre els principals projectes hi ha l'escola Carme Guasch (300.000 euros), la segona fase d'obres de la Casa Natal de Dalí (768.400 euros), el nou pavelló municipal (1,5 MEUR) o accions d'adequació de l'espai públic (760.000 euros).

Per contra, l'alcaldessa ha assenyalat que baixen les despeses d'alcaldia i comunicació «perquè s'ha de fer un esforç per destinar els recursos a les necessitats socials bàsiques». Pel 2021 el govern figuerenc preveu que per la pandèmia encara no es podran fer esdeveniments multitudinaris com abans i és per això que decideixen reduir les partides de festes populars i d'esports. «Baixen per tenir una previsió realista, no sabem què podrem fer ni quan», ha explicat l'alcaldessa. Tot i així Lladó ha indicat que, gràcies a poder optar als romanents com va aprovar el govern espanyol aquest any, «si es poden fer els actes com estàvem acostumats, es posaran recursos».



Aprovació

El ple s'ha presentat «per primera vegada en molts anys» abans que finalitzi l'any anterior perquè pugui ser executat des del dia 1 de gener de 2021. Avui s'ha fet la comissió informativa amb els grups municipals i el govern ha rebut les propostes de l'oposició. L'alcaldessa ha assegurat que «les estudiarem», ja que volen que sigui un pressupost «de ciutat, el màxim de consensuat possible».

El ple es convocarà pel proper dimecres 18 de novembre. Després de molts mesos, aquesta sessió tornarà a ser presencial, aprofitant la renovació de la sala de plens del consistori, «amb totes les mesures de seguretat».