Castelló inicia un dispositiu específic per a la recollida de fulles de plataners

Aquesta setmana l'empresa Cenet06 ha posat en marxa un dispositiu específic per a la recollida de fulles als principals carrers i avingudes del municipi de Castelló d'Empúries, on hi predominen els plataners. Ara, entrada la tardor, aquests arbres caducifolis perden les fulles com a estratègia per tal de superar l'estació desfavorable, que en la regió Mediterrània coincideix amb el període hivernal.

Històricament els plataners foren plantats en els marges dels principals camins per fer ombra als vianants i als carruatges que hi circulaven. Fins als anys, 60 del segle XX, encara es conservaven els plàtans als vorals de la carretera entre Castelló i Figueres, que foren talats en motiu de l'ampliació de la carretera. Avui en dia encara es conserven plàtans de grans dimensions en carreteres i entrades de nuclis urbans, com és el cas del carrer Sant Clara. També s'ha utilitzat àmpliament com a arbre ornamental. A Empuriabrava, és molt abundant a les principals avingudes i en parcs urbans.

Els plàtans són sensibles a la contaminació, la limitació d'espai, les podes intenses i periòdiques, així com les condicions meteorològiques adverses. Un cop estan debilitats són molt més vulnerables a diferents patologies: l'oïdi, l'antracnosi, el tigre del plàtan€ Per aquest motiu en els darrers anys també cauen les fulles dels plàtans durant la temporada d'estiu.

Fins la setmana passada els treballs de recollida de les fulles es realitzava juntament amb els treballs de neteja viaria realitzats. S'utilitzen bufadors per apilar-les i dirigir-les cap a la calçada on són recollides amb les escombradores mecàniques.

A partir de les pluges del passat dissabte s'ha intensificat la caiguda de fulles dels plàtans i, en menor mesura, d'altres arbres caducifolis com les moreres o les mèlies.

Com cada tardor, des de CENET06, s'implementa un dispositiu específic mitjançant sistemes d'aspiració de fulles. Una de les escombradores mecànica ja incorpora permanentment aquest tub aspirador. Per incrementar la capacitat de recollida de fulles s'ha habilitat un camió de recollida de residus de càrrega posterior amb un canó aspirador específic.

Les fulles recollides són gestionades conjuntament amb les restes de poda i jardineria. Aquestes es tracten a la planta de compostatge de TEVECA on mitjançant procediments naturals es transformen en compost, un adob orgànic de qualitat.