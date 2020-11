La 12a edició del Gran Recapte comença el 16 de novembre en format 'online'

El proper dilluns 16 de novembre es posarà en marxa la 12ª edició del Gran Recapte que com a conseqüència de la pandèmia Covid-19 ha hagut de modificar el seu format i convertir-se un una campanya de donacions virtuals. Els responsables dels Bancs dels Aliments han presentat aquest matí, a la seu del Banc dels Aliments de Barcelona, tots els detalls "d'un gran Recapte que serà un Gran Repte, donat el complicat moment d'emergència social que estem vivint actualment" en paraules de Roser Brutau, presidenta de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments.

El Gran Recapte aporta als Bancs dels Aliments uns 4'5 milions de quilos de mitjana anuals, el que representa prop del 25% del total d'aliments que distribueixen al llarg de l'any. La irrupció de la Covid-19 ha representat un 40% d'augment de la demanda d'aliments. El que implicaria que el Gran Recapte hauria d'assolir enguany 6 milions de quilos. Lluís Fatjó-Vilas, director del Banc dels Aliments de Barcelona s'ha mostrat prudent "donat que és una xifra molt elevada" però ha recordat que "apel·lem i confiem en la solidaritat que la ciutadania ha demostrat anys rere any envers el Gran Recapte per aconseguir el millor resultat possible".

Com a conseqüència de la irrupció de la Covid-19, els Bancs dels Aliments s'han vist obligats a reformular la campanya, eliminant la recollida física d'aliments i transformant la donació d'aliments en donacions monetàries destinades a la seva adquisició. La campanya canvia de format per minimitzar el risc de contagi i suprimir la classificació dels aliments recaptats, que és inviable.

La campanya del Gran Recapte es farà a lo llarg de la setmana del 16 de novembre i fins al dissabte 21 en els principals supermercats i serà el mateix personal qui convidin a la ciutadania a fer donacions a l'hora de pagar a caixa, mitjançant un CODI GRAN RECAPTE que s'oferirà al donant. El divendres 20 i el dissabte 21 de novembre, es reforçaran aquests supermercats més significatius amb la presència de voluntariat, que explicarà la importància de seguir col·laborant en el Gran Recapte. Un cop finalitzada la campanya s'adquiriran i distribuiran aliments bàsics com llet, oli, llegum o conserves, amb la totalitat de les donacions aconseguides, a les entitats de l'entorn, sempre amb criteris d'equitat.

El registre del voluntariat va a bon ritme i ja són 4.000 les persones inscrites de les 6.000 que calen. Finalment el Banc dels Aliments de Girona no comptarà amb la figura del voluntariat. Aquests estaran presents a 655 punts de recollida, els de majors dimensions.



El comerç de proximitat també se suma al Gran Recapte

Aquest any es repetirà l'acció de donacions en què es van incorporar alguns Mercats Municipals de Barcelona, però s'ampliarà el nombre, passant de 5 a 20. També se sumaran mercats de la resta del territori i botigues de proximitat. En total seran vora uns 700 establiments de petit comerç.

Les donacions es faran a través d'uns tiquets per valor de 3€ que serviran per adquirir productes d'alt valor nutritiu com carn, ous o peix. Els productes recaptats es distribuiran directament a entitats socials properes als establiments participants.

Des del 16 fins al 21 de novembre a la caixa dels supermercats



Donacions a través de la web

L'altre gran canal de donació serà la web pròpia dels Bancs dels Aliments, www.granrecapteonline.com, els fons aconseguits es destinaran a la compra i distribució d'aliments. Aquest any s'incorpora també el canal de pagament BIZUM que amb el CODI 33596 pretén agilitzar les donacions des del mòbil i arribar a un públic més ampli.

El Gran Recapte és una campanya essencial per als Bancs dels Aliments ja que permet proveir els magatzems de productes bàsics per un període de 3 mesos, els organitzadors apel·len de nou a la solidaritat de la ciutadania perquè aquest any la campanya és "més necessària que mai".

Per fer donacions www.granrecapteonline.com BIZUM 33596 i