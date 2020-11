El PDeCAT refà estructures a l'Alt Empordà amb el suport d'Àngels Chacon

Després de la sortida de diversos militants i nombrosos càrrecs del partit cap a Junts per Catalunya, entre ells els de l'executiva cmarcal, el Partit Demòcrada està treballat per refer les seves estructures de direcció a l'Alt Empordà. Així ho ha reconegut l'exalcalde de Figueres i actual cap de l'oposició, Jordi Masquef, en el transcurs d'una visita al complex fitosanitari de Vilamalla. L'acte ha comptat amb la presència de l'exconsellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacon, candidata del PDeCAT a les pròximes eleccions autonòmiques del 14 de febrer. També hi han estat presents el diputat Sergi Miquel i els alcaldes de Vilamalla, Pont de Molins i Portbou, Carles Álvarez, Josep Fuentes i Xavi Barranco, respectivament, a més del batlle de Lloret, Jaume Dulsat.

Chacon s'ha reunit avui, aquest dijous, amb diversos empresaris i comerciants de la comarca per a copsar la situació econòmica actual. Tan ella com el diputat Sergi Miquel han posat èmfasi en la necessitat "de presentar esmenes pensant en el territori" en el projecte de pressupostos de l'Estat. Miquel s'ha mostrat partidari d'exigir "el desdoblament de la carretera N-II mentre no setsigui assegurada la gratuïtat de l'AP-7". "Anem a totes a l'hora de negociar", ha afegit Àngels Chacon. "El moment és tan crític que cal obtenir tants recursos com siguin possibles". . La comitiva del PDeCAT també s'ha reunit amb representants de la Fundació Gala-Dalí. L'exconsellera d'Empresa i Coneixement ha reconegut que l'Alt Empordà necessita desenvolupar espais "com el Logis Empordà" per diversificar una economia "que en el 80% depèn del sector serveis i turisme".

Jordi Masquef, per la seva part, ha dit que la sortida de nombrosos companys del PDeCAT cap a Junts per Catalunya "és respectable", però que "les baixes no han estat tan quantioses" com semblava. El partit treballa ara per crear una executiva comarcal "seguin l'exemple de com s'ha fet el relleu a Figueres amb la nova executiva que presideix Miquel Roura".