L'Ajuntament de Vilajuïga crea una Taula Cívica amb diversos agents socials del municipi

L'Ajuntament de Vilajuïga ha posat en marxa un nou projecte i ha creat per primera vegada al municipi una Taula Cívica, és a dir un espai de treball entre diversos agents socials del poble que ha de permetre millorar l'incivisme latent que hi ha al municipi des de ja temps i que, en els darrers mesos s'ha vist accentuat.

La primera trobada va tenir lloc aquest dimecres al vespre al Centre Cívic i va comptar amb la directora de l'Escola Santiago Ratés, Lluïsa Serra; el president de l'AMPA de l'escola, Toni Montal; la psicòloga i assessora, especialista en infants, adolescents i joves, Sara Malo; i diversos membres de l'equip de Govern, entre els quals l'alcalde i dos regidors. La Taula Cívica, que en aquests moments es veu limitada per les restriccions d'assistència per la Covid-19, també compta amb un espai per la Policia Comunitària dels Mossos d'Esquadra.

La idea de crear aquest espai és un projecte que l'Ajuntament té sobre la taula des de fa temps i amb la qual ja s'ha anat treballant de forma individualitzada amb diversos agents (trobades amb un grup de treball de seguretat, amb Mossos d'Esquadra, amb l'escola, amb la psicòloga assessora...). Malgrat aquests primers passos, la preocupació dels models que segueixen joves i adolescents al municipi, així com les diverses pràctiques incíviques d'altres segments de la població relacionades amb la brutícia, la deixalleria, la tinença d'animals i la contaminació auditiva, entre d'altres, ha fet palesa la necessitat de consolidar immediatament el projecte i crear aquest espai de debat i propostes.

Entre totes les persones assistents a la reunió s'ha decidit que caldrà implicar al màxim nombre de persones possibles. És per això que, en primer lloc, s'ha acordat realitzar una enquesta a la població per saber com perceben l'incivisme els veïns i veïnes de Vilajuïga, alhora que aprofitar per saber quines solucions proposarien i implicar-los en el projecte.

D'altra banda cada agent social de la Taula tractarà l'incivisme en diversos grups de treball que es coordinaran des de la Taula Cívica, periòdicament, per debatre i consensuar les propostes i actuacions de cada grup.