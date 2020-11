Ciutadans Figueres presenta més de 50 propostes per als pressupostos municipals

El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Figueres ha presentat més de mig centenar de mesures perquè siguin incorporades en els pròxims pressupostos municipals. El portaveu de la formació taronja, Héctor Amelló, ha explicat que les mesures se centren en dos eixos fonamentals: la reactivació econòmica i social per a superar la crisi de la Covid-19 i el compliment de la legalitat. "Hem de prioritzar la recuperació econòmica de la ciutat però, al mateix temps, vetllar pel compliment de la legalitat i evitar que es destinin diners públics a finalitats irrellevants com finançar entitats separatistes com l'AMI", ha declarat Amelló.

Entre les mesures de recuperació econòmica proposades per la formació destaquen la creació d'un fons de reactivació de la Covid-19 dotat amb 1,5 milions d'euros per a "destinar-los íntegrament a ajudes i subvencions a famílies, ciutadans, empreses, pimes, microempreses i autònoms afectats per la pandèmia", ha explicat Amelló. En paral·lel, el partit taronja també ha proposat la subvenció del 25% de l'IBI als afectats per ERTE, el disseny d'un pla de xoc per a la reactivació cultural, "atès que és un dels sectors més afectats per la situació actual", i la creació d'una línia d'ajudes al lloguer de fins a 200 euros sobre l'habitatge habitual per a tots aquells ciutadans que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica en estar afectats per un ERTE. "És prioritari protegir els ciutadans que estan patint greument les conseqüències de la crisi sanitària originada per la Covid-19", ha assenyalat el regidor.

Més enllà d'aquestes mesures, el partit liberal proposa un altre tipus de mesures de reactivació econòmica com la creació de la 'Oficina Figueres Empren' per a convertir-la en un HUB i acceleradora d'empreses amb la finalitat d'estimular la iniciativa emprenedora; la creació d'una Oficina de Planificació Estratègica i Innovació "destinada a captar fons de finançament regional, estatal i europea per al desenvolupament i posada en marxa de projectes", la creació d'una Agència de Comerç i Turisme, un pla de modernització dels polígons industrials i un pla estratègic de suport al comerç de proximitat.

D'altra banda, Amelló ha volgut recordar que Ciutadans "també és a l'ajuntament perquè es compleixi la legalitat" i és per això que el segon eix de mesures passa per garantir la neutralitat política dels espais i edificis públics de titularitat municipal, retirar el finançament a les associacions promotores de l'independentisme, derogar l'adhesió de l'Ajuntament a la AMI i garantir l'ús de l'espanyol en tots els tràmits administratius i serveis municipals. "No entenem que el PSC estigui fent costat a un govern que finança organitzacions independentistes, que no assegura als ciutadans el poder realitzar els tràmits en les dues llengües oficials i que no respecta els símbols nacionals", ha lamentat Amelló.