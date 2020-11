Més d'un centenar d'acadèmies d'idiomes i centres de formació privats han impulsat un manifest on reclamen poder reobrir

Les acadèmies privades de llengües, escoles i centres de formació d'arreu de Catalunya reclamem a les autoritats sanitàries que reconsiderin les mesures adoptades per a la contenció de la pandèmia del coronavirus a Catalunya. Entre aquestes mesures el Govern va acordar suspendre les activitats presencials de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu, tal com consta en la resolució aprovada pel Procicat.

Els centres reclament la reobertura pels següents motius:

Per la necessitat dels serveis que els nostres centres formatius presten a molts infants per poder complementar el treball que es fa a les escoles, tenint en compte que aquests centres educatius segueixen oberts.

Argumenten que les mesures sanitàries que s'aplicaven als nostres centres formatius abans de l'entrada en vigor de la resolució eren rigoroses i estrictes.

També asseguren que la suspensió de l'activitat dels nostres centres formatius representa un greuge i una absoluta incongruència amb el manteniment de l'activitat de les Escoles Oficials d'Idiomes que, desenvolupant la mateixa activitat amb un nombre molt superior d'alumnes per aula, poden mantenir la seva activitat presencial.

Assenyalen que aquestes mesures posen en risc la viabilitat i la possibilitat de supervivència de moltes empreses del sector que no podran fer front a l'impacte d'aquesta nova suspensió de l'activitat i que per tant, es veuran abocades al tancament definitiu.

Finalment perquè la incidència que aquestes mesures poden tenir, i estan tenint, en l'aparició i increment de l'economia submergida en el sector, ja que la demanda i la necessitat segueixen existint, i la prohibició de la realització de les classes presencials en els centres fa que els usuaris busquin alternatives fora de qualsevol mena de control, també fora de control sanitari.

"Tothom hem d'estar i estem compromesos amb la lluita contra els efectes del brot epidèmic de la COVID-19, compartint que aquest objectiu ha de ser absolutament prioritari per al conjunt de la ciutadania, les institucions i els responsables sanitaris, reclamem amb contundència que aquestes mesures siguin coherents i no provoquin greuges entre escoles o acadèmies privades i centres que desenvolupen formació extraescolar reglada o escoles oficials d'idiomes que posen innecessàriament en perill, no només la pervivència de les acadèmies i escoles, sinó la mateixa existència d'un servei educatiu molt necessari per a molts infants i famílies" reclamen.

Entre els més d'un centenar de signants hi ha sis centres situats a l'Alt Empordà, concretament a Figueres (English Empordà i Edukbits), Roses (Prestige Idiomes), La Jonquera (Aula Aprèn i Raquel's School) i Maçanet de Cabrenys (4 corners English School)