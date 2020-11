La Llar d'Infants Els Nins de Vilajuïga té nova directora

La Llar d'Infants Municipal Els Nins de Vilajuïga compta, des de fa unes setmanes, amb una nova directora, Aida Canyet. Ha estat la persona que ha resultat guanyadora del procés selectiu, el qual es va iniciar aquest estiu després que el passat mes de maig el centre educatiu es quedés sense directora.

El procés, en el qual es van presentar un total de 8 persones –3 de les quals van realitzar, finalment, les proves teòrico-pràctiques– es va fer a través d'un concurs–oposició lliure per cobrir la plaça de directora de la llar. Alhora, les dues aspirants que van participar de les proves de selecció, però no van resultar guanyadores, formen ara part de la borsa.

Pel que fa a la nova directora, un dels requisits que es puntuava especialment en el concurs era la creació i presentació d'un projecte educatiu singular, que farà que la llar d'infants de Vilajuïga engegui una nova etapa i sigui reconeguda pels coneixements i mètodes que empra en l'educació dels infants de 0 a 3 anys.



Projecte

Seguint els pilars bàsics que fonamenten el projecte educatiu de la llar, la nova directora de la Llar d'Infants Els Nins apunta que "Espanya és el país d'Europa amb les pitjors ràtios pel que fa a alumnes per classe, per això en el projecte per la llar de Vilajuïga, amb una ferma aposta per mantenir l'esperit d'una llar d'infants rural, volem conservar unes ràtios reduïdes que permetin prioritzar sempre la qualitat de l'educació per sobre dels beneficis econòmics, garantint l'atenció individualitzada dels infants i un acompanyament de qualitat".

Donant compliment a un dels punts estratègics que es demanava en el concurs per aconseguir la plaça, la nova directora proposa fins a 5 projectes singulars, el desenvolupament dels quals es veurà condicionat per l'aprovació de les famílies, la motivació de la comunitat educativa, així com de les mesures arran de la Covid-19.

Aquestes propostes són introduir el concepte d'ecologia a la llar (reduint el plàstic i elements tòxics, fent compost i creant un hort, que s'hauria de vincular a través d'una persona jubilada del poble amb ganes de col·laborar en el projecte, entre d'altres propostes); fer sortides a la natura entenent aquesta com un context d'aprenentatge, joc i desenvolupament molt ric, que permet que els infants puguin desenvolupar els sentits; obrir l'espai de la llar a la comunitat i a les famílies, potenciant que les famílies comparteixin experiències i inquietuds entre elles; oferir xerrades i tallers amb experts (sobre l'alimentació, la lactància, el tractament dels límits i la gestió dels conflictes€) per tal de reflexionar i millorar en la cura dels infants, l'educació o la criança; i involucrar la gent gran del poble en la confecció de materials i joguines pels nens i nenes (ganxet, mitja, fusta, materials reciclats€).



Aida Canyet

L'Aida Canyet és nascuda a Vilajuïga, encara que actualment viu a Pont de Molins, i és doblement graduada en Educació Infantil i Primària per la Universitat de Barcelona. Té coneixements avançats de llengua francesa (amb un nivell C1) i també coneixements de música (bateria, guitarra i cant modern). Amb 24 anys, l'Aida ha sigut mestra d'extraescolars de música, monitora de lleure i de casal en diverses entitats de la comarca, ha realitzat pràctiques en diferents escoles i llars d'infants de Barcelona, i també ha participat en diverses tasques de voluntariat.