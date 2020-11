L'Ajuntament impulsa una prova pilot per substituir els plataners d'Empuriabrava

Ja fa temps que els plataners d'Empuriabrava provoquen molèsties als veïns i veïnes per la gran quantitat de fulles que perden durant tot l'any. L'acumulació de les fulles omple els jardins, les entrades de les cases i dels establiments alhora que tapen els embornals dificultant el desguàs quan plou. La pèrdua de fulles és causada per una malaltia que també debilita els arbres i no permet podar-los gaire sovint perquè suposa un perill per a l'arbre. Aquest fet també fa que el creixement dels plataners afecti la il·luminació de la via pública, que en alguns trams queda tapada per les branques dels arbres.

Per tal de buscar una solució a aquesta problemàtica, l'Ajuntament ha decidit finalment substituir-los per una altra espècie que sigui més adequada. Prèviament però, es farà una prova pilot per seleccionar el tipus d'arbre més idoni, que es portarà a terme a quatre carrers d'Empuriabrava: avinguda Tramuntana, avinguda de la República Catalana, carrer de la Muga i avinguda Marinada. A cada una d'aquestes zones s'hi plantarà una espècie diferent d'arbres per seguir-ne l'evolució i comprovar quina s'adapta més bé. Els criteris que s'han seguit per escollir aquestes quatre espècies son: que tingui un creixement més lent que els plataners, això implica que s'hagin de podar menys vegades, i que siguin arbres amb fulla petita i no tan dures com els plataners perquè no tapin els embornals.

Aquest és un projecte costós econòmicament, doncs estem parlant de 1.913 plataners que es poden trobar en tota la urbanització, però a la llarga suposarà un estalvi en la poda i la neteja de carrers. De moment, per la prova pilot, se'n plantaran 130 aproximadament. La substitució de la totalitat dels plataners es preveu que es faci progressivament per tal que no hi hagi un canvi brusc a nivell paisatgístic.