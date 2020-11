Isidre Felip: «Per a Terrades, volem un creixement sostenible i que no sigui desorbitat»

Isidre Felip i Isern (Cabanelles, 1955) va accedir a l'alcaldia de Terrades l'any 1995. Actualment, combina el càrrec municipal amb el de conseller comarcal.

Amb un quart de segle exercint de batlle de Terrades, Isidre Felip ha pogut anar canviant els serveis dels quals disposa Terrades. Immersos en aquests temps de la pandèmia, ara, procuren acabar-ho de la millor manera.



Com estan passant aquesta pandèmia, aquí a Terrades?

Ho estem passant com a tots els altres pobles, perquè, aquesta és una pandèmia que ha sorprès a tot el món i ho estem enfocant de la manera que ens van dient les administracions superiors, tancant locals públics i parcs de la mainada, per mirar que no hi hagi més contagis. Nosaltres, aquí a Terrades, fem tot el possible perquè la gent no es pugui contagiar. Hem anul·lat totes les festes d'aquest any i, fins i tot, aquest mes de novembre, que fèiem la festa de Santa Cecília, també diem prou, no la fem. La castanyada de Tots Sants tampoc se seguirà. Aquest any, ja ens hem quedat sense la fira de la cirera i, per la festa de la gent gran, vam fer una petita cosa amb els més grans del poble, però sense dinar. No vull pas que la gent es pugui contagiar amb una cosa que organitzi l'Ajuntament, ja prou que ens contagiarem en altres llocs i fent altres activitats.

Algun problema de salut han tingut a la població?

Tots els pobles tenim algun cas, i els que tindrem. La nostra mainada va al col·legi de Llers i tenen els seus problemes. Al mes d'abril, les monges, que es troben en un convent al costat del santuari de la Salut, ho van agafar i ja van tenir els seus problemes.

En la gestió municipal, de quina manera els ha afectat la Covid?

Ara, si truqueu al telèfon de l'Ajuntament, contesta la secretària, des de casa seva de Figueres i ho va solucionant tot via correu electrònic. En principi, només obrirem el dilluns, una estona, per gestionar les coses que hi hagi, i, els altres dies, treballarem des de casa, telemàticament. Fins que no canviï això i anem una mica més bé, nosaltres tindrem aquest pla de treball.

I pel que fa a alguna obra que els hagi quedat aturada, durant aquest període?

Les obres es van fent a bon ritme. Ara mateix, hem acabat dues obres importants, que nosaltres teníem previstes, com són un filtratge del pou de la Guàrdia, que era amb una subvenció que teníem de dinamització, i uns accessos al Bruguer. Ara, en tenim de preparades de noves. Estem fent, també, una escullera a sota de la pista poliesportiva, amb subvencions de la Diputació de Girona.

Per al futur, quines obres tenen planificades?

La més important que hem de fer és per poder solucionar la sequera en què ens trobem alguns anys, encara que, aquest any, ha plogut molt. El problema que tenim aquí és que, als pous, no hi ha abastament d'aigua. Terrades és un poble on hi ha cinquanta masos i tenim una altra captació d'aigua, que és molt important, i hem de fer un transport d'aigua d'allà fins al poble de Terrades. Ara, ens estem preparant, ja tenim una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i ho farem a principis de l'any vinent. Al Pla d'Obres, per al 2021, també hi tenim la col·locació de plaques solars per a l'estalvi d'energia, al teulat de l'ajuntament i al del centre cívic. I, per al 2023, tenim una reforma molt important d'una casa, que en diem Ca la Lola, de propietat municipal, situada al costat del centre cívic. L'arreglarem, engrandirem el cafetí i, a dalt, hi farem unes oficines per als caçadors i per a les activitats que es fan al poble.

Quants habitants té, ara, Terrades?

Quan vaig entrar d'alcalde, l'any 1995, hi havia 195 habitants empadronats al poble. Ara, en tenim 372, gairebé el doble. Hem tingut un augment considerable d'habitants, però puc dir que són de famílies joves, que porten la mainada als col·legis de poble i viuen sempre aquí, a Terrades mateix.

Pot créixer més, però, aquest municipi?

Bé, encara tenim solars i alguna casa que encara es ven. Ara bé, des de l'Ajuntament, tampoc no som d'aquells que volem experimentar un creixement desorbitat. Volem un creixement sostenible, perquè hem de tenir el que hem de tenir i ja està.

Quina és la principal mancança que tenen actualment?

Durant aquests anys al capdavant de l'Ajuntament de Terrades, hem mirat que tots els veïns i les veïnes tinguin els millors serveis, com si visquessin a la ciutat de Figueres. Tenim servei de gas a totes les cases del poble. Però, ens falta la banda ampla, que no ens ha arribat, encara, i ens diuen que, el 2023, ho haurem de tenir a tots els pobles. Ara, amb la pandèmia, que ha provocat que gairebé tothom treballi des de casa seva, és un tema pendent per a la gent de Terrades. Espero que, amb un parell d'anys, ho tinguem tot solucionat.

Com li agradaria completar aquests quatre anys de mandat?

En primer lloc, desitjaria que tota la gent del poble tingués força salut, tenint en compte el temps que travessem actualment, però, també, m'agradaria poder completar totes les obres que tenim previstes per aquests quatre anys del mandat, que s'acabarà el maig del 2023.