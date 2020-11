El procés del pressupost participatiu de Castelló tanca la fase final de les votacions

Els castellonins i les castellonines han tingut temps fins a aquest diumenge passat per triar els projectes que consideren més necessaris per al seu municipi, per destinar-hi diners del pressupost participatiu. De les vint propostes que han estat validades, un total de set tenen un cost estimat de 200.000 euros (partida màxima). Són aquests: suprimir les barreres arquitectòniques al centre històric; potenciar l'entorn del Rec del Molí entre la Farinera i el Pont de la Mercè; millorar les voreres del municipi; ampliar les instal·lacions del consultori mèdic d'Empuriabrava; millorar el parc de davant de l'Escola Ruiz Amado; adaptar els passos de vianants amb la finalitat d'eliminar barreres arquitectòniques, i instal·lar senyals alts i lluminosos abans dels passos de vianants.

Una altra idea que han aportat els veïns en aquest procés és la reconstrucció de la defensa de l'arc del mig del Pont Vell, amb un cost aproximat de 150.000 euros. La resta de projectes estan per sota dels 100.000 euros, i són els següents: habilitar una pista de pàdel (95.000 euros); acabar els vestidors de la sala polivalent (90.000 euros); posar el tòtem i il·luminar les escultures d'Empuriabrava (73.000 euros); col·locar fanals des de la rotonda de Can Francesc fins a la rotonda d'en Casademont, i des d'en Casademont a la baixada de la urbanització Hort d'en Negre (52.000 euros); instal·lar una zona de parc infantil al centre històric (50.000 euros); soterrar, en una zona a determinar, el cablejat de l'enllumenat públic (40.000 euros); un parc infantil inclusiu adaptat a la diversitat funcional (30.000 euros); impulsar un tram de carril bici (30.000 euros); habilitar un gimnàs municipal dins del pavelló (25.000 euros); crear dues zones de pipi-cans, a Castelló i Empuriabrava (20.000 euros); habilitar el camp del costat de la llar d'infants com a zona esportiva (20.000 euros), i dotar el municipi de més punts wifi gratuïts (15.000 euros).