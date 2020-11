La pandèmia fa saltar els números del joc

Cada any, la tradició de les quines ens ha acompanyat per Nadal. Aquest desembre, no podrà ser.

La problemàtica que ha passat el país aquest any 2020, amb la pandèmia de la Covid-19, està afectant, ara, els aficionats al joc de la Quina, que concerneix, principalment, els pobles de la comarca que, any rere any, començaven a preparar els lots de regals per arrencar el primer cap de setmana de desembre.

Municipis com el de Garrigàs, han començat a informar els seus acòlits jugadors que «aquest any no podrà ser i, com bé dieu, trobarem molt a faltar les bones estones entre números i blat de moro. Cuidem-nos molt, hi tornarem ben aviat!». Així s'animaven, la setmana passada, a transmetre aquest missatge els membres de l'associació Balcó de l'Empordà, que veuen lluny la possibilitat d'encabir un nombrós públic dins de les dues sales del Local Social. El seu canari, Albert Masoliver, mantenia dies enrere que «tenim bastant clar que aquest any no podrà ser».

D'altres municipis altempordanesos amb una llarga tradició per les festes nadalenques amb aquest joc, com Llers, veuen poc factible, també, poder mantenir les taules plenes. El president del club de futbol, Joan Fortiana, vol «esperar fins al final», però veu «dràstiques les mesures que has de prendre».

A la Jonquera, el president de la Societat, Arnau Ghozzi, descarta «fer una quina per a cent persones», tenint en compte les restriccions que hi hauria a la sala amb les mesures a prendre a causa de la pandèmia.

Negatives a Catalunya

La decisió de la direcció general de Jocs i Espectacles de la Generalitat de prohibir, per aquestes dates, qualsevol Quina arreu de Catalunya, ha fet tirar enrere els organitzadors de Roses. «Si el Procicat autoritzés les Quines, en faríem menys sessions, però serien en els dies més assenyalats, com Nadal i Any Nou», explica Sergi López.

A Palau-saverdera, l'Associació Cultural i Recreativa El Fitó, anunciava que «a causa de la Covid-19, no farem les Quines aquest Nadal. No es donen les condicions per fer-ho viable», afirmava el president de l'entitat, Santi Montoro. El CER l'Escala, també, ha anul·lat la quina.

Amb aquest descans obligat, la majoria d'organitzadors de Quines de la comarca es podran preparar per al 2021 tornant a provar sort per cantar els números més assenyalats.

És molt llarga la tradició d'aquest joc entre els altempordanesos, però enguany hauran de fer un repòs entre neules i tor­rons sense poder menjar tortell a la sala de jocs dels pobles per entretenir-se d'una manera joiosa enmig de grans i petits. La Quina ha generat moltes anècdotes amb el pas del temps a cada casa de la comarca de l'Alt Empordà.