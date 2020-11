La nova Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Escala ha reobert després de les reformes

Les instal·lacions on hi ha l'oficina d'atenció ciutadana es troben a la planta baixa de la casa consistorial.

Les instal·lacions on hi ha l'oficina d'atenció ciutadana es troben a la planta baixa de la casa consistorial. basili gironès

L'Ajuntament de l'Escala ha posat en servei, a principis d'aquest mes de novembre, la nova Oficina d'Atenció al Ciutadà, després d'una extensa reforma de la planta baixa de la Casa de la vila. «La remodelació d'aquest espai ha permès dotar d'una comoditat més gran per als usuaris d'aquest servei, al mateix temps que s'ha guanyat, també, en intimitat a l'hora de realitzar les gestions, ja que s'ha separat la zona d'espera de la d'atenció al ciutadà», segons l'Ajuntament.

Així, l'espai que ocupava anteriorment l'OAC, només entrar a l'Ajuntament, es destina, ara, íntegrament, a la funció de recepció i sala d'espera. Des d'aquest punt, els usuaris van entrant a una sala interior, on hi ha les taules d'atenció. En aquesta zona, també, hi ha un espai destinat al servei de recaptació i dos despatxos.



Cita prèvia

Els responsables d'aquesta oficina d'atenció al ciutadà recorden que, amb motiu de les restriccions provocades per la Covid-19, l'atenció continua fent-se amb cita prèvia (es pot trucar al 972 774 848 per concertar cita), mentre que l'obertura al públic és de les nou del matí a dos quarts de dues del migdia.

Aquestes obres de remodelació de la planta baixa de l'Ajuntament escalenc van començar fa un any i el nou espai s'havia d'estrenar la primavera passada. Finalment, però, es va endarrerir el seu trasllat a causa del confinament provocat per la pandèmia de la Covid-19, que va generar un confinament que va afectar a tots els àmbits. Ara, es preveu que amb més normalitat es pugui ampliar el servei de l'administració local per atendre els veïns de l'Escala.