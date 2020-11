L'Ajuntament de Figueres treballa un pla pilot contra «les colònies» d'estornells

Centenars d'estornells s'uneixen aquests dies per volar a l'uníson sobre Figueres.

En la darrera entrevista amb els nostres lectors a Emporda.info, una persona va mostrar el seu malestar per les «cagarades» dels estornells que s'acumulen entre el carrer Moreria i el carrer Ample, «es antihigiènic, totes les cagarades dels ocells fan pudor, fàstic passar per allà», denunciava. «Això porta malalties i brutícia a la ciutat», afegia. A més, es queixava de «la fressa que fan» i li preguntava a l'alcaldessa «per què no es poden podar aquells arbres i que no vinguin tants ocells?».

L'alcaldessa Agnès Lladó va respondre que l'àrea de Medi Ambient està portant a terme una prova pilot perquè aquestes aus abandonin el centre de la ciutat. «Les colònies d'ocells afecten la ciutat des de fa massa anys. Esperem que la prova funcioni», ha dit.