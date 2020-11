Els lectors entrevisten l'alcalde de Castelló, Salvi Güell, aquest dimecres

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, es torna a posar a disposició de les nostres lectores i lectors per a respondre preguntes relacionades amb l'actualitat local i comarcal. L'entrevista digital té lloc, aquest dimecres, a partir de les 12 hores. Castelló i Empuriabrava tenen damunt la taula molts reptes, el més important dels quals és, com passa per tot arreu, superar els efectes del coronavirus. Però també hi ha molts projectes en marxa, com ara la tria de les propostes sorgides del procés participatiu o el pròxim arranjament de la carretera de Vilanova de la Muga, llargament reivindicat des dels respectius ajuntaments de Castelló i Peralada.

