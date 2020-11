L'Ajuntament de Vilamalla farà un aparcament al costat de la zona esportiva

L'Ajuntament de Vilamalla ha aprovat el projecte de construcció d'un aparcament al carrer Catalunya, just al costat de la zona esportiva del municipi, on hi ha el camp de futbol, la piscina municipal o el poliesportiu entre altres. L'entrada al camp de futbol es troba pel carrer Catalunya, una zona en què, actualment, no hi ha molt d'aparcament. És per això que es vol ordenar i urbanitzar un nou espai com a aparcament per a totes les persones que utilitzin aquesta activitat. El pressupost serà de 54.279,57 euros i el termini d'execució es preveu que sigui de tres mesos. Aquestes obres podrien estar enllestides per a la darrera fase d'aquesta temporada esportiva.