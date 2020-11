La Iaeden celebra 40 anys i recorda els inicis defensant els Aiguamolls

Aquest mes de novembre, la Iaeden (la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura) celebra els quaranta anys de la seva creació. Tot i que no ho podran celebrar conjuntament, han pensat en una activitat commemorativa de la lluita ecologista de l'entitat comarcal. Tenien previst fer una caminada, però la situació derivada de la Covid-19 n'ha provocat la suspensió.

La caminada prevista anava des de l'edifici del Cortalet del parc dels Aiguamolls de l'Empordà fins a l'Escala. Volien que es visualitzés el pas d'una de les primeres victòries, com fou la creació dels Aiguamolls, fins al municipi d'una de les últimes, la desestimació del projecte d'aeròdrom de l'Escala.



Caminada suspesa

Aquesta activitat, que era organitzada per la Iaeden-Salvem l'Empordà, amb la col.laboració de SOS Costa Brava, Centre Excursionista Empordanès, Fòrum L'Escala Empúries, es realitzava en el marc de Protecting Home, organitzat per SOS Costa Brava i Selvans, una proposta solidària on es camina o corre per tal de protegir els boscos i litoral de la Costa Brava. Protegir el territori que trepitges.

Finalment, però, es va acabar suspenent a causa de la situació generada per la Covid-19 arreu del territori.



Història de l'entitat

La Iaeden es creava a l'any 1980 amb la reivindicació activa de protegir el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Era una lluita emblemàtica que va continuar, posteriorment, amb la reivindicació de protecció del cap de Creus i de l'Albera.

En el seus inicis, la Iaeden era una associació ecologista, principalment conservacionista i, a partir de l'any 2000, començava a treballar alhora temes d'ecologia. Va ser una evolució habitual en el context de les entitats ecologistes.

Des de l'estiu del 2002, i a partir d'una crida a la societat civil per a la mobilització, en defensa del territori, la Iaeden impulsava la Plataforma Salvem l'Empordà. A partir d'aquí, persones no estrictament naturalistes ni ecologistes s'agrupaven per defensar la comarca d'un model de creixement desorbitat, gens sostenible ni respectuós amb l'entorn. Durant aquest període, aconseguien que la Generalitat redactés un Pla Director per a la comarca i, a la vegada, aturaven diferents projectes que haurien estat un desastre per als ecologistes, com urbanitzacions (Fluvià Nàutic, Cap Ras o Vall de Santa Magdalena), camps de golf (l'Escala o Cistella), parcs eòlics dins de zones d'elevat interès natural, etc.

L'any 2010, es fusionaven les dues entitats i naixia Iaeden-Salvem l'Empordà. L'entitat conservacionista ha continuat aplegant nou planter, per anar conscienciant.