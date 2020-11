La depuradora de Figueres participa en el projecte de vigilància del SARS-COV-2 en EDARS

L'estació depuradora d'aigües residuals de Figueres ha estat seleccionada per l'ACA per formar part del projecte de vigilància del SARS-COV-2 en EDARS, un estudi coordinat per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA).

A partir d'avui ja està operatiu el web de l'estudi amb mapa de consulta a: https://sarsaigua.icra.cat.

El Sarsaigua és un visor web per a la consulta de l'estat actual de la circulació del virus en diferents municipis de Catalunya a través de l'aigua residual. En aquest visor es mostren els resultats setmanals/quinzenals de concentració de material genètic del SARS-COV-2 en aigües residuals.

En total, a la xarxa hi participen 56 EDAR catalanes. Aquestes han estat seleccionades a criteris de població servida i equilibri territorial. Les EDAR recullen mostres integrades que s'envien a 3 laboratoris especialitzats on es realitzen les analítiques del material genètic.