Col·laboració a tres bandes per generar oportunitats laborals a l'Alt Empordà

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la Fundació Oscobe i la Unió d'Empresaris de la Construcció signen un acord de col·laboració en el marc del programa Incorpora de la Fundació "la Caixa" per a potenciar la formació i la inserció laboral en el sector de la construcció.

Aquest compromís a tres bandes es va formalitzar en una signatura en línia el passat 28 d'octubre en una trobada virtual de totes les parts en què van participar Sònia Martínez com a presidenta de la institució comarcal; Esteve Freixas Vilardell com a president de la Unió d'Empresaris de la Construcció; Laura Maynegra Roca com a directora del centre laboral de la Fundació OSCOBE, i Roger Casero com a coordinador del Programa Incorpora a Girona.

La primera acció de col·laboració conjunta ha estat el disseny i execució d'una acció formativa Incorpora d'auxiliar de construcció, adreçada a persones interessades en treballar en el sector de la construcció. La formació ha tingut per missió capacitar tècnicament a les persones participants a partir d'una formació bàsica del sector de la construcció, alhora que es potencien les seves competències transversals; també s'han fet pràctiques no laborals en empreses del sector de la comarca, un element clau en la formació que permet posar en pràctica en un entorn real tot allò après i que representa un trampolí vers a la seva posterior inserció laboral.

Per a portar a terme l'acció formativa el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha facilitat els espais necessaris a Figueres i rodalies per a la selecció de les persones participants i la formació en competències transversals; també ha col·laborat en la difusió activa del curs, en la derivació de joves interessats, i en el suport i seguiment global de la formació.

La Unió d'Empresaris de la Construcció ha facilitat la col·laboració activa de les empreses associades de la comarca, que han participat com a empreses col·laboradores en la formació tècnica i de prevenció de riscos laboral, així com acollint els participants en les pràctiques no laborals.

Per la seva part la Fundació Oscobe ha liderat aquesta acció formativa fent tot l'acompanyament i acció tutorial als participants, assumint també la formació en competències transversals i coordinant les pràctiques no laborals.

Actualment els participants del curs estan en fase de formació tècnica i pràctiques no laborals a l'empresa, i ja han finalitzat la formació en competències transversals. La valoració és molt positiva i de moment ja s'ha generat una inserció, en una de les empreses col·laboradores, i la previsió és que se'n produeixin més.

Per Laura Maynegra, directora del centre laboral de la Fundació OSCOBE, "part de la clau de l'èxit d'aquesta acció formativa és la possibilitat de fer-la a mida i personalitzada, responent a les necessitats formatives del sector de la construcció de la comarca, i arribant, gràcies a la col·laboració de l'ens comarcal, a les persones que aquesta formació els pot representar incrementar les seves oportunitats d'inserció".

Per al president de la Unió d'Empresaris de la Construcció, Esteve Freixas, "la col·laboració amb la Fundació OSCOBE ens ajuda a promoure els nostres oficis i a potenciar la capacitació per donar una millor resposta a les necessitats de contractació de les empreses de construcció".

Per la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, "aquesta col·laboració público-privada ens permet promoure la responsabilitat social de les empreses amb la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat, una de les nostres prioritats, especialment en aquest temps de crisi".

Per al coordinador del programa Incorpora, Roger Casero, "aquest és un clar exemple de sumar per multiplicar, sumar petits esforços de les empreses, del món social i de l'administració en un projecte concret que multiplica les oportunitats de formació i posterior inserció laboral de persones que estan en recerca de feina i que, per algun motiu, tenen majors dificultats per accedir al mercat laboral."

Aquesta col·laboració a tres bandes es preveu que tingui continuïtat en properes edicions d'aquesta acció formativa, així com oferint el servei Incorpora a les empreses associades de la comarca.