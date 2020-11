Veïns de la Jonquera protesten per les constants avaries i talls de llum

Una vintena de veïns de l'avinguda Pau Casals de la Jonquera han tallat aquest matí el carrer per protestar per les constants avaries a la xarxa elèctrica que els deixen a les fosques. La d'avui és la segona incidència que es produeix en l'última setmana, segons la companyia, i ha acabat amb la paciència dels veïns, que reclamen a Endesa que resolgui les interrupcions i que instal·li un grup electrogen mentre s'executen els treballs de reparació. Fins al lloc s'hi han desplaçat agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local. Segons ha explicat Endesa, la incidència s'ha produït en la línia soterrada de baixa tensió a dos quarts de nou del matí.

Endesa n'ha tingut coneixement arran de les trucades dels propis veïns alertant de la situació i fins al lloc s'hi ha desplaçat un equip tècnic per localitzar el punt de l'avaria i procedir a reparar-lo. Aquestes mateixes fonts asseguren que no es pot enviar un grup electrogen fins que no es localitzi l'avaria i hi hagi una previsió pel restabliment del fluïd elèctric.

Per la seva banda, l'alcaldessa Sònia Martínez ha explicat que han contactat diversos cops amb Endesa per sol·licitar el generador elèctric i que de moment no tenen coneixement de la previsió de la reparació. "És la segona incidència en menys d'un mes en aquest barri i és normal que els veïns estiguin emprenyats", ha admès l'alcaldessa.

L'Ajuntament ja va pressionar en l'última incidència la companyia Endesa per a què proporcionés al barri un grup elèctric, però des de la companyia no el van facilitar. "L'últim grup no ens el van portar perquè deien que trigaria més enviar-lo i connectar-lo que no pas reparar l'avaria", assegura Martínez.

Els veïns, però, n'estan farts. Asseguren que és un problema que s'ha allargat durant dos anys i la companyia ja hi ha hagut de fer diverses reparacions. La incidència afecta veïns però també els negocis de la zona, que s'han quedat completament a les fosques. Sense llum, no poden treballar. En el cas dels veïns afectats, el tall els deixa sense calefacció, aigua calenta i, alguns d'ells, sense vitroceràmica per cuinar.

Davant d'aquesta situació, aquest matí han ocupat el carrer de forma esporàdica per visibilitzar el seu malestar i han entravessat un cotxe per bloquejar el pas. L'avinguda és la prolongació del carrer Major i antiga Nacional-II i és la via més important d'entrada i sortida del municipi.