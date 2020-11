Qui acull les mascotes de sanitaris, afectats de Covid i sensellar de Figueres?

Tal com es va fer durant la primera onada de la pandèmia, l'Ajuntament de Figueres ha reactivat el servei d'acollida i allotjament de mascotes per a les persones afectades per la Covid-19; personal sanitari, i gent sense llar. L'empresa encarregada de dur a terme aquest servei és la residència canina Viladescans, ubicada a cinc quilòmetres de Figueres, al terme municipal de Cabanes. Durant la primera onada es van dur a terme «pocs» serveis, una dotzena, segons explica Daniel Roig, responsable de la residència. Des que s'ha tornat a engegar aquest mes de novembre, amb la segona onada de la pandèmia, «hem tingut dos serveis, una persona confinada durant quinze dies i una infermera de l'Hospital», explica Roig.

El servei és ofert per l'Ajuntament de Figueres i, per tant, només en poden gaudir les persones empadronades a la ciutat. Quan l'usuari interessat per aquest servei contacti amb la residència canina Viladescans, aquesta primer haurà de posar-se en contacte amb el consistori perquè puguin comprovar el padró.

Si es tracta d'una persona infectada per coronavirus, el protocol d'actuació es fa seguint totes les recomanacions sanitàries i evitant al màxim el contacte. Els responsables de la residència van a recollir la mascota, però, en aquest cas, l'intercanvi haurà de ser en el portal de l'edifici o en un espai on no hi hagi contacte entre la persona afectada i el personal de la residència.

La residència canina està en un terreny de 12.000 m2, enmig de la naturalesa, i compta amb un servei d'atenció i vigilància 24 hores, tots els dies de l'any.