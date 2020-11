Òmnium Alt Empordà fa un donatiu a La Xarxa i a Càritas

La seu territorial d'Òmnium de l'Alt Empordà ha realitzat dues donacions de 1000 euros a les associacions La Xarxa i Càritas Alt Empordà interior. Les dues són associacions que han treballat durant la pandèmia per ajudar en l'alimentació a famílies sense recursos. La Xarxa de suport mutu de l'Alt Empordà és una entitat sorgida durant la pandèmia, encarada sobretot als repartiments d'aliments a famílies necessitades.

La donació es fa en motiu de "la gran tasca que han fet en el context de crisi social per la Covid-19", que va colpejar fortament els municipis alt empordanesos. L'atur a les comarques gironines ha pujat un 30% i això ha afectat especialment comarques com l'Alt Empordà, on el turisme i la restauració tenen molt de pes. Això ha fet que a l'Alt Empordà moltes famílies tinguessin problemes per arribar a final de mes i tenir una bona alimentació.

L'entitat cultural alerta que "ara més que mai cal impulsar eines que ens ajudin a erradicar la pobresa i l'exclusió social". En aquest sentit Lliures és un dels projectes que està impulsant Òmnium Cultural. "És un projecte impulsat per Coop 57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) des de l'any 2016 per tal de construir un fons econòmic i social estable amb el qual donar suport econòmic, tècnic i comunitari a projectes socials innovadors" tal com explica Eduard Cebrià, president de l'entitat.