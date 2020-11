L'AECC Figueres acollirà aquest dijous la col·lecta anual contra el càncer

Més de 4.000 persones de la província de Girona seran diagnosticades de càncer aquest any. Enguany moriran més de 1.600 persones a causa d'aquesta malaltia. Una de cada tres dones i un de cada dos homes patirà càncer al llarg de la seva vida. Amb aquestes xifres, el treball de l'AECC-Catalunya contra el Càncer a la província de Girona té més sentit que mai. Per aquest motiu, la Junta Local de Figueres de l'AECC-Catalunya contra el Càncer sortirà al carrer el pròxim dijous 12 de novembre per recaptar fons per seguir treballant en el que porta fent des de fa 67 anys: lluitar contra el càncer.

L'entitat defensa que ara més que mai, necessita el suport de la població per seguir estant al costat dels que més ho necessiten. Aquesta crisi sanitària està provocant efectes colaterals en aquelles famílies afectades pel càncer que, abans de la pandèmia, ja patien una situació de vulnerabilitat. L'impacte a nivell sanitari, social, econòmic i laboral, situen als pacients de càncer i als seus familiars en una situació d'emergència.



5 taules i més de 15 voluntaris als carrers de Figueres

Amb aquest objectiu, el dijous 12 de novembre voluntaris i col·laboradors de l'AECC-Catalunya contra el Càncer de la ciutat de Figueres sortiran al carrer amb les seves guardioles, seguint totes les recomanacions de seguretat i higienicosanitàries establertes. A més, facilitaran informació sobre activitats, programes i serveis que s'ofereixen des de l'entitat, transmetran missatges de conscienciació sobre hàbits de vida saludables i acostaran la realitat dels pacients de càncer a la població.

Les taules, que s'instal·laran de 9 a 14h, s'ubicaran als següents punts de la capital de l'Alt Empordà:



Plaça del Mercat

Plaça de l'Ajuntament

c/ Joan Maragall

Placeta Baixa de la Rambla

Davant l'ambulatori

A més, com a novetat d'aquest any, les donacions també es podran realitzar de en línia a través de la guardiola digital de l'AECC Girona bit.ly/guardiolaAECCGIRONA. També es poden fer donatius a través de BIZUM, amb el codi 11244 i el concepte Girona, o enviant un missatge SMS al 28014 amb el text AECC GIRONA (donació de 1,20 €).



La tasca de l'AECC a Figueres en xifres

Durant l'any 2019, a l'Hospital de Figueres, el Departament de Psicologia de l'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona va atendre 26 casos realitzant un total de 91 sessions, corresponents a 18 pacients i 8 familiars.

El Departament de Voluntariat va donar suport a 59 persones a l'Hospital de Figueres i 62 casos més al Sociosanitari Bernat Jaume, realitzant més de 2000 visites entre ambdós ubicacions.

Des del servei d'Atenció Social es va donar suport a 6 famílies de l'Alt Empordà, amb diferents recursos interns i externs a l'associació.

Finalment, pel que fa a prevenció, es van realitzar diverses xerrades per a nens i joves a l'Escola Sol i Vent de Vilafant i a l'Escola Empúries de l'Escala. També es va organitzar a Figueres una xerrada per a la població general sobre les cures pal·liatives i el final de vida.



L'AECC-Catalunya contra el Càncer, 67 anys d'experiència en la lluita contra el càncer

L'AECC-Catalunya contra el Càncer és l'entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 67 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Catalunya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari.

Forma part del seu ADN està al costat de les persones, pel que el seu treball s'orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves famílies durant el procés de la malaltia si se li diagnostica; i millorar el seu futur amb l'impuls de la investigació oncològica.

En aquest sentit, a través de la seva Fundació Científica, l'AECC aglutina la demanda social d'investigació contra el càncer, finançant per concurs públic programes d'investigació científica oncològica de qualitat. A dia d'avui, és l'entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer: a Catalunya, ha invertit 22M€ en 82 projectes d'investigació.

L'AECC integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes d'investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. A Girona, l'AECC està estructurada en 39 delegacions locals, compta amb més de 203 voluntaris, 4.416 socis i 13 professionals.

Durant el 2019, l'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona ha atès 944 persones afectades per al malaltia.