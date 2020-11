Cantallops instal·la un compostador mecanitzat per tractar la matèria orgànica

L'Ajuntament de Cantallops ha instal·lat recentment un compostador mecanitzat per tractar in situ els residus de matèria orgànica que generen els seus habitants i obtenir-ne compost de qualitat. L'objectiu és recollir selectivament la matèria orgànica, disminuir la quantitat de residus que es destinen a l'abocador comarcal i reduir les emissions que contribueixen al canvi climàtic per causa del seu transport a la planta de tractament de Pedret i Marzà.

De l'Alt Empordà, fins ara han instal·lat aparells així els ajuntaments de Cantallops, Capmany, Espolla, Fortià i Sant Miquel de Fluvià. I de cares a l'any 2021 també en preveuen instal·lar els d'Agullana, Lladó, Ordis, Palau de Santa Eulàlia i Vila-sacra.