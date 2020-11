L'Ecomuseu Farinera de Castelló prepara noves activitats educatives en un procés participatiu

Des de ja fa un temps, l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries treballa en l'elaboració del seu Projecte educatiu que s'ha realitzat gràcies al suport de la Xarxa de museus de comarques de Girona, amb la voluntat de renovar i innovar el seu Servei Educatiu. El projecte vol servir per definir les activitats didàctiques que ha de programar en un futur proper i que han d'incloure noves activitats on i off line. Aquest és un plantejament que pren força atesa la situació de pandèmia, que ha posat en evidència la necessitat d'obrir les portes presencials i les finestres virtuals a tota la població.

Per tal de fer això s'està treballant amb l'empresa Adhoc en un procés participatiu i de cocreació, en el qual persones vinculades al món educatiu del municipi i de la comarca, el jovent i les entitats culturals aportant la seva visió, opinió, coneixements i experiències.

L'objectiu és desenvolupar una proposta que s'adigui i complementi l'oferta actual a l'hora que diversifiqui les possibilitats d'accés al patrimoni. La proposta es desenvoluparà també amb elements de gamificació i tenint en compte els reptes contemporanis i actuals.

Aquest projecte rep el suport la Diputació de Girona en el marc dels Programes Pedagògics del Servei de Cooperació Cultural.