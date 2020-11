ERC demana a l'Estat executar les obres pendents de millora de la N-260 a Llançà i a Ordis

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha demanat al govern espanyol "tramitar, aprovar i licitar d'urgència els estudis informatius, d'impacte ambiental i els projectes constructius necessaris per a l'execució d'obres de millora a la N-260 al seu pas pels municipis de Llançà i Ordis (Eix Pirinenc).

La moció, que s'ha presentat a la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, exposa que la N-260 és una de les carreteres "més importants" de la xarxa viària de les comarques gironines. I, en particular, per a la connectivitat de la comarca de l'Alt Empordà, ja sigui entre els seus municipis, o amb la resta de comarques, com per exemple amb la Garrotxa, i amb la frontera francesa.

El senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, ha defensat que la N-260 és una infraestructura viària que actua com un "eix vertebrador econòmic i social" i que és "vital" la seva adequació per "garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats entre tota la ciutadania".

La N-260, segons especifica el senador en la moció, tenia al 2018 una intensitat mitjana diària de 9.409, i 11.280 vehicles segons el trams. "Aquestes xifres posen en evidència l'alta freqüència d'ús i, sobretot, la importància i la necessitat de mantenir-la en les millors condicions per la seguretat viària dels vehicles i els seus usuaris", ha afegit el senador.

Martí concreta en l'escrit de la moció que el Ministeri de Foment executi les obres pendents, i que ja va adjudicar el juny de 2008", per acondicionar la Travessera de Llançà a la N-260, entre els punts quilomètrics 15 + 300 i 18 + 400.

A més, també es demana de forma urgent es faci una rotonda a la intersecció de la N-260 amb la C-26, al municipi d'Ordis, just a la confluència amb els municipis d'Avinyonet de Puigventós, Navata, Taravaus i Vilanant.

"La rotonda podria solucionar i minimitzar els riscos d'aquest punt de la N-260 perquè aquí hi ha un doble canvi de rasant sense il·luminació amb el perill que això suposa. I, a més, durant el dia hi giren molts camions i vehicles sense que hi hagi cap tipus de senyalització. S'hi van col.locar bandes rugoses que s'ha demostrat que no han funcionat perquè continua havent-hi accidentalitat i sinistralitat", ha especificat

"Les comarques de Girona hem patit, i patim, un greuge històric d'infrafinançament, promeses incomplertes, endarreriments i partides pressupostàries no executades que hem d'aconseguir que es desencallin d'una vegada per totes perquè d'elles també en depèn l'equilibri i la cohesió territorials, la igualtat d'oportunitats, l'economia local i la seguretat viària", ha conclòs el senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu.