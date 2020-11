Agnès Lladó: "Abandonem el negativisme i fem pinya per la Figueres que ens mereixem"

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha estat entrevistada per les lectores i lectors d'emporda.info i del Setmanari de l'Alt Empordà, aquest divendres. Lladó ha respost nombroses preguntes relacionades amb la millora urbana, els problemes de civisme i les mesures aplicades per a rellançar la ciutat en diversos àmbits. També ha tractat qüestions relacionades amb la Covid-19 i l'esforç que està fent el personal sanitari. L'alcaldessa ha afirmat, en una de les seves respostes: "hem d'abandonar el negativisme i fer pinya per aconseguir la Figueres que ens mereixem".

Llegiu l'entrevista sencera clicant aquest enllaç.