Roses continua posicionant la seva destinació en mitjans de comunicació estatals

Tot i les restriccions de mobilitat i mesures decretades durant les darreres setmanes per fer front a la pandèmia, Turisme de Roses continua treballant en la promoció turística de la població i en la difusió de tot allò que té per oferir a través de campanyes de comunicació a àmbit estatal. L'objectiu és mantenir el seu posicionament i ampliar el grau de coneixement entre els visitants i turistes potencials, per tal aquests tinguin en compte la destinació a l'hora d'escollir els seus propers viatges.

Les campanyes entre els mercats turístics estatals es realitzen anualment de manera continuada. L'adveniment de la pandèmia i la importància que el turisme de proximitat ha adquirit en el moment actual -tal i com es va poder demostrar durant l'estiu a Roses, amb una caiguda del turisme francès però un augment del visitant català i estatal-, han motivat que l'Ajuntament de Roses hagi intensificat durant els darrers mesos la seva presència en mitjans de comunicació d'aquests àmbits.

L'alcaldessa de Roses i regidora de Turisme, Montse Mindan, destaca la importància de continuar amb aquestes accions promocionals tot i el difícil moment actual: "som conscients que l'actual situació limita quasi per complet l'arribada de visitants i turistes a la població, que la majoria d'establiments hotelers i de la restauració estan tancats i que, per tant, les campanyes no tindran una repercussió immediata en nombre de visitants. Però això no ens ha d'immobilitzar, hem de treballar ara per poder recollir resultats d'aquí a uns mesos. Per això continuem apostant fort en la promoció de Roses i de tots els seus atractius, perquè, un cop es puguin reobrir establiments i siguin possibles els desplaçaments, Roses estigui present i es mantingui en l'agenda dels futurs turistes".

Gràcies a les accions comunicatives realitzades al llarg del mes d'octubre, Roses ha assolit una notable presència en els mitjans de comunicació, amb 21 aparicions a 13 mitjans de diferents sectors: 4 mitjans especialitzats en viatges (Los Viajeros, Turismo en la red, Fotoviajes i Revista Mas Viajes), 4 gastronòmics (Gastroystyle, Vinos y caminos, Gastronomía y Moda e Indisa), un lifestyle (Urbanitas Magazine), un sectorial (Hosteltur), un de natura (Aire Libre) i dos de temàtica variada (El Almanaque i Serendeputy). Aquests mitjans han permès que Roses continuï present en mercats emissors com la Comunitat de Madrid, Balears o Andalusia, a més de continuar reforçant el mercat de proximitat català.

Els aspectes posats en valor durant aquest octubre han estat la gastronomia rosinca, amb el suquet de peix com a màxim exponent, i les campanyes Patrimoni Viu i Sent la Badia. D'aquesta manera, amb la contractació de l'empresa especialitzada en comunicació turística RVEDIPRESS, Roses aconsegueix mes rere mes estar present en mitjans de comunicació, tant offline com online, amb una estratègia dirigida a donar a conèixer els esdeveniments puntuals que tenen lloc a la localitat al llarg de l'any, així com a la posada en valor del seu patrimoni cultural, natural i gastronòmic.