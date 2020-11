Fisersa es farà càrrec de gestionar l'enllumenat públic urbà de Figueres

L'Ajuntament de Figueres vol fer un pas endavant per "avançar en la modernització i posada al dia de l'enllumenat públic de la ciutat". L'equip de Govern portarà la proposta al pròxim ple municipal. Si el projecte prospera, la gestió s'internalitzarà i la portarà a terme l'empresa pública supramunicipal Fisersa, "el que significa que el cost del servei serà menor que si s'externalitzés a una companyia".

L'objectiu "és millorar l'enllumenat de la ciutat i posar-lo al dia, ja que a la meitat li cal una renovació. També serà més eficient, sostenible i es reduirà la contaminació lumínica".

És per aquest motiu que el pressupost de 2021 contempla una partida important per a la millora de l'enllumenat públic de la ciutat. S'invertiran 800.000 euros per destinar-lo a diferent zones de la ciutat.

L'equip de Govern ha anunciat que la proposta s'ha traslladat als grups de l'oposició i es portarà al proper ple.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, explica que "el Govern va avançant per posar al dia l'enllumenat de la ciutat, que és una de les mancances més grans que té la ciutat. La meitat de les instal·lacions de l'enllumenat públic s'ha de renovar i posar al dia".