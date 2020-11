L'Institut Olivar Gran de Figueres ha estat premiat per un treball sobre reciclatge de medicaments

Tres alumnes de l'Institut Olivar Gran de Figueres i la professora que els ha guiat han aconseguit el primer premi de Catalunya del Concurs de tríptics del Projecte d'Aprenentatge i servei sobre el reciclatge de medicaments. Arabia González, Felipe Marcano i Clàudia Dos Santos, juntament amb la tutora Anna Ros, han rebut el diploma i els obsequis acreditatius del guardó que han compartit amb l'institut de Balaguer.

El lliurament del premi va tenir lloc a les instal·lacions de l'Escola d'Hostaleria en un acte restringit que va comptar amb l'assistència de Jorge Piqué en representació de Sigre, entitat organitzadora, juntament amb Marta Juncarol, del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya; Xavier Barranco, inspector i representant del Departament d'Educació, i Xavier Prats, director del centre.

Els tres alumnes van crear un tríptic divulgatiu sobre el reciclatge de medicaments durant el curs passat, quan feien primer de batxillerat. El premi no s'ha pogut lliurar fins ara a causa de la pandèmia. L'Olivar Gran ja va guanyar aquest concurs en la primera edició i va rebre un accèssit en la segona. «Per nosaltres és un orgull rebre un guardó així, que a més està vinculat a la consciència de l'ús dels medicaments i el respecte al medi ambient», diu Xavier Prats.

Per part d'Educació, Xavi Barranco valora el guardó «com a exemple de resultats d'un sistema educatiu que inculca valors als alumnes i ajuda a canviar actituds de les persones». En nom de Sigre, Jorge Piqué va avançar que la pròxima edició del concurs tindrà abast estatal. Arabia González va parlar en nom de l'equip d'alumnes, per relatar que el seu projecte havia arribat a bon port «perquè encara que érem un grup sorpresa i no havíem treballat mai junts, vam saber aprofitar molt bé les qualitats de cadascú».



Sigre potencia una actitud responsable

Sigre és una entitat sense ànim de lucre encarregada de garantir la correcta gestió mediambiental dels envasos i restes de medicaments que es generen a les llars. Es va posar en marxa el 2001, fruit de la col·laboració entre la indústria farmacèutica, les farmàcies i les empreses de distribució farmacèutica.