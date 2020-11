Els empordanesos a Barcelona fan passes per crear una nova junta directiva

L'associació Empordanesos a Barcelona-Entramuntanats ha iniciat un procés electoral per nomenar els membres de la junta directiva. Actualment, de l'entitat se n'ocupa una junta gestora, que ha decidit fer l'assemblea per la via telemàtica, per facilitar l'assistència de tothom. Es poden presentar candidatures fins al dia 15 de novembre, al correu electrònic info@entramuntanats.org.

L'any passat, en no continuar la junta presidida per Luismi Martínez i en no sortir cap candidatura alternativa, es va fer càrrec de l'entitat una junta gestora per evitar-ne la dissolució i mantenir el seu funcionament, que ha arribat a la fi del seu mandat. Ara, correspon constituir una junta directiva definitiva. Els Entramuntanats recorden que si no es presenta cap candidatura aquesta entitat s'haurà de dissoldre.