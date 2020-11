Un brot de Covid-19 a la residència Pi i Sunyer de Roses suma set morts

Un brot de Covid-19 a la residència Pi i Sunyer de Roses suma set defuncions, totes en residents amb patologies prèvies. En aquests moments, el centre té 40 residents positius, tots lleus o sense símptomes, i hi ha tres pacients més ingressats a l'hospital de Figueres. Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, aquest dimarts es va fer una revisió de tots els casos i a aquells que no hagin presentat símptomes en els últims tres dies se'ls traurà de l'aïllament. A la resta, se'ls farà un test ELISA per determinar si tenen anticossos i es desaïllaran aquells que tinguin un resultat positiu. D'altra banda, hi ha 56 residents que no han resultat afectats i que han estat fent quarantena com a contactes estrets.

Aquest dimarts estava previst que se'ls fes una PCR de seguiment. Els que tinguin un resultat negatiu podran sortir de l'aïllament.

El brot a la residència va començar el 13 d'octubre després que una treballadora, que va iniciar símptomes, donés positiu en una prova PCR. Arran del cas, es va fer tests a 36 residents que formaven part del grup de convivents on estava la treballadora i se'ls va aïllar a tots de manera preventiva. Al cap d'uns dies, residents d'altres àrees del centre i alguns treballadors van començar a tenir símptomes.

Davant d'aquesta situació, el 24 d'octubre es va fer un cribratge a la resta de residents i als treballadors, que va elevar fins a 48 el nombre de positius. La residència s'ha sectoritzat: una planta s'ha destinat a residents sense covid-19 i una altra a residents positius.

Des del Departament de Salut asseguren que estan fent un seguiment intens, juntament amb la direcció del centre, per garantir que els aïllaments i les mesures preventives de contenció siguin les adequades. L'equip d'Atenció Primària de Roses controla l'evolució clínica dels residents.