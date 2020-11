Siurana vol minimitzar l'ampliació de la carretera per evitar danys públics

El projecte d'ampliació de la carretera de Siurana d'Empordà (GI-6219), que promou la Diputació de Girona, està aixecant polseguera al territori. L'alcalde siuranenc, Jordi Soto, va transmetre, divendres al vespre, a la plataforma veïnal Salvem Siurana, que al·legaran, a la Diputació, per a una modificació del projecte, de manera que afecti només el tram entre la carretera C-31 i Baseia i s'eviti, també, la variant en aquest nucli. El consistori rebutja el tram 2 del projecte inicial (de Baseia a Siurana) i es compromet a fer les al·legacions i els tràmits necessaris per excloure'l del projecte.

«Estan dient que és una macro-obra, quan la llei remarca que l'amplada de la carretera ha de ser de set metres i ja hem tingut algun accident», declara, però, el batlle. A principis de setembre, es va fer una recollida de signatures al poble (62 en total), que es van lliurar a l'Ajuntament, per part d'alguns veïns. «L'objectiu de l'escrit signat era que el consistori informés el poble sobre el projecte de la variant que la Diputació volia executar», manté el col·lectiu.

També es demanava que es prengués una posició davant d'aquesta decisió unilateral. L'alcalde mantenia que el projecte només preveia ampliar la carretera i que no hi havia cap variant projectada. El 20 d'octubre passat, però, s'aprovava el projecte d'ampliació de dos trams de la GI-6219, de la C-31 cap a Vilamalla per Siurana. A més, la plataforma afegeix que es preveu executar una variant de Baseia, amb un pressupost de 855.738,49 euros. El tram que volen ampliar té una longitud de 4,5 quilòmetres.

Oposició de la plataforma

«Els arguments de la Diputació per fer aquesta obra són que l'amplada de la carretera resulta insuficient per les necessitats actuals i futures dels usuaris de la via», manifesten. La plataforma veïnal pensa que «la magnitud d'aquesta obra, per a un poble de 160 habitants, no té sentit per si sol. La intensitat de trànsit de vehicles –afegeixen–, que exposen en el projecte, pensem que no s'ajusta a la realitat». La xifra de 591 vehicles al dia fa que diguin que serien 50 vehicles cada hora «passant per la plaça cada dia (si comptem 12 hores de trànsit) i 51 camions pesants».

Aquest dimensionament de trànsit, per tant, no és real a menys que no siguin projeccions de futur. És a dir, que projectin una car­retera de pas entre Vilamalla, Gar­rigàs i la C-31 i el Polígon, i Siurana, com a poble de pas. Segons la Diputació, s'argumenten accidents a la carretera, que diuen, també, que justificarien l'ampliació.

«No sent conscients de cap accident greu (per sort), les dimensions que defineixen de més de dos metres per carril, més vorera, són també absolutament exagerades. Aquestes dimensions desmesurades de la nova carretera suposarien arrencar els plataners centenaris de l'entrada del poble i malmetre tots els arbres de Baseia fins a la Bàscula», diuen els veïns, cosa que l'alcalde nega.

Aquestes dimensions i afluència de trànsit que preveuen farien inviable la vida al carrer i a la plaça. «En uns moments de crisi tan severa com la que estem vivint, i viurem els pròxims anys, invertir més de 855 mil euros, que són prescindibles i no necessàries, és indecent i immoral. La Diputació projecta unes obres amb plantejament de futur per fer de Siurana un poble de pas pels vehicles de Garrigàs i Vilamalla a la C-31. No és una obra pensada per a les necessitats dels veïns del poble. Per tot això, volem fer-vos saber que som un grup de veïns que demanem que s'aturi aquest projecte, desproporcionat i costós», acaben dient des de la plataforma, la qual realitzarà un seguiment dels compromisos que els ha transmès l'Ajuntament en la primera reunió.