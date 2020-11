Els sanitaris de l'Escala criden a reduir al mínim l'activitat social

El Consell Municipal de la Salut, que reuneix representats polítics i tècnics de l'àmbit sanitari i social de l'Escala, va fer, divendres passat, una anàlisi de la situació generada per la Covid. Els responsables mèdics van cridar a reduir al mínim l'activitat social. Aquest Consell va fer, també, un repàs de la situació al Centre d'Assistència Primària (CAP) de l'Escala, posant en relleu que, tot i que la situació del municipi és sensiblement millor a la de la major part de comarca, i va remarcar que també s'està notant un repunt de casos en aquesta segona onada, quan es detecta una incidència més elevada entre persones de 14 a 45 anys.



Des de l'inici de la pandèmia, a l'Escala s'han detectat 73 casos positius. En el conjunt de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS), s'han fet 1.972 PCR i fins a 3.073 seguiments.



La responsable del CAP, Marta Pedrerol, remarcava que s'han incorporat dues gestores Covid per al seguiment dels casos d'aquesta ABS i que, també, arribarà un reforç de treballadora social i personal per a admissions. A més, aviat, es disposarà d'una nova centraleta per a intentar millorar l'eficiència de l'atenció telefònica.



Al Consell Municipal de Salut, també, es va fer un repàs del funcionament del CAP durant aquest estiu. Tot i que, al mes de juliol, hi va haver un descens de les urgències del 17% i del 5% a l'agost, mentre que el nombre d'atencions ha estat molt més alt que altres anys, si s'hi suma tota l'activitat generada referent a la Covid. En aquest sentit, el nombre d'atencions sumades serien un 1,5% més elevades aquest juliol que el del 2019 i d'un 17% més, aquest agost que l'anterior.



Pedrerol va demanar, també, als ciutadans que utilitzin aplicacions com la Meva Salut o la e-consulta per fer totes les gestions que siguin possibles, com una forma d'accelerar l'atenció de cara a l'usuari i descongestionar l'atenció telefònica del CAP.



També es va fer un repàs de la campanya de vacunació contra la grip, remarcant el fet que s'està vacunant un nombre molt elevat de les persones de risc. En aquest sentit, aquest any s'està fent la campanya de vacunació dels majors de 65 anys a la Sala Polivalent i ja s'han vacunat cap a 750 persones. Això representa prop d'un 60% del total de població de les persones entre 66 i 80 anys. La campanya continua per als majors de 80 anys.



Avui dimarts és l'últim dia per a vacunar-se. El servei estarà disponible fins a les 13 hores a la sala polivalent de l'Escala.





Últim dia de vacunació antigripal per a la franja de majors de 81 anys! ?

?

I si tens més de 65 anys i encara no t'has pogut vacunar, avui també pots venir. ?? Fins a les 13h a la sala polivalent de l'Escala. ?

?

Vine amb la targeta sanitària ?? pic.twitter.com/X98nsAVAPE — Hospital de Figueres (@HospiFigueres) November 3, 2020