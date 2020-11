L'Escala reforça les baranes del Port d'en Perris per evitar ensurts

A les acaballes d'aquest mes d'octubre, van estar duent a terme treballs de millora al Port d'en Perris, a prop de la platja de la Punta escalenca, on van posar barres de ferro a la barana protectora per no caure al mar o sobre les roques.

Els tècnics ho reforcen, així, perquè aquestes tanques de pedra puguin aguantar els temporals de llevant de l'hivern i, d'aquesta manera, evitar que saltin de lloc i es trenquin.

També es pretén evitar, abans d'hora, que hi torni a haver destrosses, com les que va ocasionar el temporal Gloria, del mes de gener passat. Aquesta zona de l'Escala va quedar greument afectada per aquell temporal, on van haver de realitzar, pocs mesos després, tasques de reconstrucció en alguns punts del litoral.