Ordis posa a votació les propostes finalistes dels pressupostos participatius

L'Ajuntament d'Ordis té en fase de votació les dotze propostes finalistes dels pressupostos participatius del 2020 que per causa de la Covid-19 s'han perllongat del febrer fins ara. «Han tingut una gran participació amb 101 propostes de les quals, després de dos tallers participatius, n'han quedat 12 que són les que durant 15 dies –fins al 9 de novembre– van a votació», explica l'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà. Els veïns de setze anys o més poden triar fins a tres propostes, votant en línia o presencialment a les urnes de Cal Fuster o a l'Ajuntament.

Les propostes han sortit tant des de l'escola del municipi –el govern local va anar a explicar als infants en què consistien i com participar-hi–, com de reunions familiars, d'associacions o a escala individual. «És la primera vegada que es fan i volem que la ciutadania decideixi i prengui part en les inversions d'enguany (22.000 euros), alhora que és un baròmetre per veure què cal al poble i quines mancances té», sosté Torrentà. Tot això ho ha estat possible a través d'una subvenció de la Diputació de Girona que hi ajuda aportant una part del seu cost de realització.