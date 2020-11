Martí Masferrer: «Avui el 91% de l'Hospital de Figueres està ple»

Des de l'1 de juliol els centres de la Fundació Salut Empordà han registrat 464 casos positius de coronavirus. S'han donat 169 altes hospitalàries. Aquesta primera setmana de novembre, l'Hospital de Figueres ha suspès l'activitat d'un dels sis quiròfans per alliberar professionals que puguin fer serveis que tenen més demanda assistencial. Així mateix, s'ha habilitat un nou espai de preingrés amb deu llits per a aquells pacients amb coronavirus que fins ara havien d'estar-se a Urgències a l'espera d'una habitació a la planta d'hospitalització. Es tracta d'una unitat de pas per facilitar l'organització dels serveis més afectats per l'increment de la demanda de casos de Covid-19.

En quin moment es troba ara mateix l'hospital?

Ara estem en el punt més alt en què s'ha trobat mai l'hospital, estem amb 58 pacients ingressats amb la Covid-19, sis dels quals es troben a la Unitat de Monitoratge (semicrítics) del servei d'Urgències. Aquest número tan altíssim no l'havíem tingut ni a la primera onada de coronavirus. L'hospital, de tota manera, amb alguna desprogramació o amb alguna altra, continua funcionant amb normalitat. Hi ha un altre detall i és que avui el 91% de l'hospital està ple i, per això, hem ampliat amb sis llits de prealta i amb deu llits de preingrés, que ens ajuden una mica a moderar les entrades i sortides. Amb un 91% de l'ocupació juguem ja a una microgestió de les places. Continua sent un moment complicat per a l'hospital perquè, tot i que les xifres en general afluixen una miqueta a l'Empordà, la pressió aquí és constant cada dia.

Aquest percentatge d'ocupació fa fregar el límit?

Sempre es pot ocupar el cent per cent. El que passa és que la gestió de l'hospital vol dir que hi ha altes, gent que entra i gent que surt. Hi ha un marge de places que estan flotant. Però sí que és cert que estem arribant a la ratlla. El que toca fer ara, en aquest punt, és anar desprogramant activitat. Nosaltres, aquesta setmana, desprogramem cinc sessions quirúrgiques per no ocupar aquests llits a l'hospital i per tenir més professionals disposats.

Quins criteris es tenen en compte a l'hora de valorar si una persona que arriba a Urgències amb símptomes de Covid-19 s'ha de quedar o no ingressada?

Es valora el quadre clínic, l'estat immunològic, l'estat de defenses, la seva gravetat... Es fa la prova PCR. Si és positiva o si és negativa, entra en un circuit o en un altre. Nosaltres no hem deixat mai d'ingressar ningú que pel seu estat requerís ser ingressat.

Quines són les franges d'edat de les persones que queden ingressades?

Es manté el patró català. La persona més jove que va ser intubada aquí, no fa gaire precisament, tenia 39 anys i, per altra banda, hi ha persones entre 60 i 70 anys.

La dada dramàtica es dona quan una persona mor. Quantes defuncions hi ha hagut?

Des de l'1 de juliol, dotze defuncions.

Entre les persones malaltes, sempre figura una xifra corresponent a personal sanitari.

Tenim 18 professionals malalts perquè han donat positiu. Aquest és un veritable problema. Nosaltres hem contractat des del mes de setembre fins ara 26 persones, tant personal sanitari, infermeres i metges, com personal de suport, tècnic de farmàcia, tècnic de laboratori...

Les previsions pel que pugui passar es poden fer d'ara a Nadal, per exemple?

No. Els estudis avançats d'epidemiologia sempre fan un càlcul entre set i catorze dies. Una dada: el 23 d'octubre, a Catalunya, es calculava que hi hauria d'haver 1.940 malalts i el 30 d'octubre, 3.203. A nosaltres, en la previsió del 23 d'octubre ens en tocaven 40 i el 30 d'octubre ens en tocarien 66. Estem a la vora de 60 i això vol dir que les previsions de setmana a setmana s'afinen molt.

L'Hospital de Figueres està preparat per a un increment encara més alt de casos?

Nosaltres, gestionant-ho bé, tenim prou capacitat. Per això hem anat redistribuint els espais. També tenim la Clínica Santa Creu, si calgués. Però ens estimem més tenir tots els malalts concentrats a l'hospital. Estem arribant a la saturació, però també estem gestionant bé la demanda, i esperant que la corba s'aplani progressivament.

Sent el personal sanitari la pressió d'una saturació?

S'està fent un gran treball d'equip, però hi ha un fet real que en diem fatiga crònica. Aquí, a Figueres, vam tenir la crisi del mes de març, la crisi de l'estiu i ara en tornem a tenir una altra. Encara que tinguem unes miques menys d'urgències, ara tot és més complex, perquè has de comprovar si una persona té Covid o no, t'has de canviar cada vegada que entres... Per això, hem reforçat el personal, perquè la feina de tots no sigui tan farragosa. És evident que el personal està cansat perquè portem tot l'any amb coronavirus.

Quin és el seu missatge a la ciutadania?

La tassa de transmissió, aquest famós Rt, ha de baixar de l'1 i, per això, cal que tothom prengui consciència de les normatives, que cal rentar-se les mans, que s'ha de portar la mascareta, que cal evitar les aglomeracions. A més, vindrà la grip i amb ella un altre element de confusió en tot aquest món. Crec que és important que la gent sigui conscient d'allò que ens juguem, que les mesures que es prenen i que s'adopten són perquè es puguin complir. També és important que la gent faci un bon ús dels serveis sanitaris.

Com és la relació amb les administracions?

La bona relació i el fet de treballar en equip és clau. No ens ens sortiríem, si no fos pel treball col·laboratiu.