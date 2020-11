La moció de seguretat ciutadana de Castelló, pendent d'una falta d'acord de l'oposició

Ja fa un any des que el grup municipal SOM d'Empuriabrava i Castelló presentava al ple una moció per impulsar mesures per millorar la seguretat. Davant la possible negativa en el vot de l'equip de govern, Agustí Ayats, portaveu de SOM, va aconseguir el compromís de l'alcalde Salvi Güell, per a treballar conjuntament una nova moció en aquest sentit i buscar l'acord amb els diferents grups municipals.

Fernando Fernández, portaveu de Ciutadans, recorda que «nosaltres també vam presentar una moció i la vam retirar amb la condició de fer-ne una de conjunta».

Tant Fernando Fernández com Jordi García, d'UDEM - Plataforma Cívica, van mostrar interès per poder treballar un nou document que satisfés a totes les parts i fos aprovat per tots els regidors del plenari.

Tanmateix, un any després, la feina està per fer. «La irrupció de la Covid, algun viatge i confinaments ens han fet allargar, més del que voldríem, la trobada per treballar la moció conjunta», lamenta Agustí Ayats, i assegura que «estem treballant per poder fer propostes que puguin tirar endavant pel bé dels ciutadans».