Llançà demana material i aliments per tenir cura dels gats desfavorits

L'Àrea de Benestar Animal de l'Ajuntament de Llançà, juntament amb l'associació Amics dels Animals de Llançà, han tornat a engegar la campanya de recollida de material, aliments i donacions econòmiques per tal que aquesta entitat disposi de més recursos per tenir cura i vetllar pels animals més desfavorits. Des de Benestar Animal, àrea que encapçala la regidora Núria Escarpanter, s'informa que totes aquelles persones que vulguin aportar el seu granet de sorra a aquesta campanya solidària ho poden fer directament portant les donacions a la Casa de Cultura.

Cal pinso per a gats, pipetes Stronghold i pastilles Milbemax, sorra, sorrals, joguines per a gats, llaunetes, menjadores, bols... tot el necessari per a la cura de les colònies felines i per al refugi.