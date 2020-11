Instal·len una boia "intel·ligent" a les Medes per al seguiment del mar i el clima

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha finalitzat els treballs de delimitació del seu àmbit marí, amb la instal·lació de quatre boies que facilitaran la navegació. Una d'aquestes noves boies és "intel·ligent", i permetrà mesurar condicions oceanogràfiques i meteorològiques, perquè disposa de sensors que mesuren la intensitat i la direcció dels corrent, així com la salinitat i la temperatura superficials de l'aigua. També s'ha instal·lat una estació meteorològica compacta que mesura la direcció i intensitat del vent, la temperatura, la humitat relativa i la pluviometria.



Els sensors s'han instal·lat per donar suport a les investigacions que duu a terme l'Institut de Ciències del Mar – CSIC, i serviran també per complementar i enriquir les dades que recull el científic Josep Pascual des del 1973 i que són el registre històric de dades oceanogràfiques més antic de la Mediterrània.



Les boies tenen una alçada vista de 2,58 metres i compten amb un sistema d'il·luminació coordinat per GPS, un sensor de geolocalització, i reflectors de radar, per tal de millorar la seguretat en la navegació. Aquestes boies s'afegeixen a les nou que ja delimiten la Reserva natural parcial de les Medes i la zona perifèrica. D'aquesta manera, a partir d'ara serà més fàcil a l'hora de navegar la identificació dels límits de les aigües del Parc Natural del Montgrí, les IIles Medes i el Baix Ter, i les limitacions inherents a aquest espai natural marí, com ara la prohibició de la pesca d'arrossegament i encerclament, la limitació del soroll, l'alimentació de la fauna marina, l'extració de sorra o la instal·lació d'infraestructures marines.

En l'execució dels treballs per col·locar les boies han participat 4 patrons cabussadors per part del parc natural, una embarcació amb una grua d'11 tones, 5 cabussadors i un camió grua, a més del personal tècnic i científic que ha preparat l'equipament per prendre mesures oceanogràfiques.