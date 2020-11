Fèlix Llorens: «El mercat prepara un pla d'accions i hi destinarem una partida»

El grup municipal de Ciutadans a Roses va fer públic un comunicat on explicava que demanaria al govern municipal que consensués un pla de reforma del mercat municipal «per a revitalitzar-lo» i aconseguir que s'inverteixi en les millores necessàries perquè pugui estar «operatiu al 100% i fins i tot incorporar noves àrees comercials».

Unes declaracions que a Fèlix Llorens, regidor de Mercats, el van agafar per sorpresa perquè «li vaig explicar a la regidora de Ciutadans el que podíem i el que no podíem fer, i em va dir que ho havia entès», i afegeix que «molt em temo que tenia molt poca informació anteriorment sobre el tema, i em preocupa venint d'una regidora». Llorens confessa que «no entenc la demagògia. És purament oportunisme polític» perquè el regidor assegura que manté contacte permanent amb el president del mercat rosinc, Santi Buscató, i que «preparen un pla d'accions del qual en soc coneixedor i per això destinarem una partida per ajudar al mercat. Anem tots a una».

De fet, el regidor avança que, més enllà de «treballar en la gestió del dia a dia del mercat», els esforços estan posats en concloure la millor solució de futur per la instal·lació i els seus paradistes «som conscients de la urgència i creiem que aviat tindrem la resolució de si cal remodelar o fer un mercat nou». El que és clar és que la decisió passa per un debat econòmic. «No podem construir un edifici que no sigui econòmicament sostenible per als paradistes».