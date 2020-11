Castelló proposa ordenances fiscals pensades per incentivar el comerç

El govern de Castelló d'Empúries portarà a aprovació la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021 en el pròxim ple telemàtic, previst per aquest dijous 5 de novembre a les vuit del vespre. La proposta es caracteritza per un augment de les bonificacions, principalment, en l'àmbit de la promoció econòmica del municipi amb l'objectiu d'incentivar el comerç i l'activitat econòmica.

D'una banda, la taxa de la llicència urbanística per obres en establiments comercials es bonifica el 95% quan acreditin estar oberts tot l'any, i, d'altra banda, l'ordenança fiscal de llicència d'obertura passa del 50 al 75%. El Mercat de nit se suma a les reduccions de taxes amb un 30%.

Amb l'objectiu de dinamitzar els carrers i les places de Castelló i Empuriabrava, les ordenances preveuen l'habilitació de cinc espais a la via pública –plaça dels Homes, plaça de les Cols, plaça Jacint Verdaguer, plaça doctor Barraquer i plaça de l'Església– per fer música amateur amb sol·licitud prèvia. L'alcalde Salvi Güell manifesta que es tracta d'unes ordenances «adaptades a les necessitats de dinamitzar econòmicament i socialment el municipi».

Sense augments

La modificació no presenta cap variació destacable en taxes i impostos a la població. Güell explica que «des del 2014 que mirem de no augmentar la pressió fiscal, únicament l'any passat vam fer un petit augment de les escombraries». Tanmateix, cal recordar que a mitjans de l'any 2017 s'havia implantat el servei de recollida de matèria orgànica, i calia «equilibrar la taxa». A més, es deixa oberta la possibilitat de canvis per a gestionar aspectes relacionats amb la pandèmia de la Covid-19.

En l'àmbit social, les noves ordenances fiscals preveuen una pujada del 75 al 95% de la bonificació de l'IBI als propietaris que posin un habitatge a la borsa de lloguer social.

El preu del Cicle de Teatre Empori també es regula a través de les ordenances. Fins ara, els espectacles funcionaven amb taquilla inversa, una opció que s'ha descartat i a partir d'ara serà de 5 euros.

Lloguer d'espais esportius

Pel que fa a l'esport, una de les demandes rebudes pel consistori era l'accessibilitat als equipaments esportius. En aquest sentit, s'ha reduït el preu de la utilització del pavelló municipal d'esports, que passa dels 40 als 30 euros l'hora, i s'incorpora un lloguer mensual de 200 euros.

Pel que fa a la sala polivalent també es redueix, passant de 25 a 20 euros l'hora per la pista, de 15 a 10 la pista lateral, i entre 180 i 190 euros per tot el mes, depenent dels espais.

Sense efectiu, excepte multes

Per últim, el consistori ha decidit mantenir la possibilitat de fraccionar fins a vuit mensualitats dins el mateix exercici fiscal sense interessos, però s'eliminen els pagaments en efectius a les oficines per un import més elevat de 40 euros, que fins ara era de 1.000 euros. «Cada vegada hi ha menys efectiu i no volem que corrin diners. Això té una excepció; les multes. Si no ho féssim així, en el cas dels estrangers podria ser que no cobréssim», confessa l'alcalde.