Ànima Mater crea sinergies per afavorir la inclusió social

A Figueres recentment ha nascut l'associació Ànima Mater, una agrupació que té l'objectiu «d'afavorir les persones en situació de vulnerabilitat que queden o poden quedar excloses de la vida social plena per la raó que sigui». Així ho defineix Marina Rodríguez, una de les impulsores de l'entitat.

«En un inici s'intenta fer quelcom en el país d'origen, però és molt complicat», confessa la Marina, «a Figueres es constata un flux migratori important i decidim tirar endavant una nova entitat per l'absència d'associacions socials que es vinculin amb el territori i creïn xarxa real entre comunitats. Entitats dedicades a la reflexió i socialització, on crear projectes per la comunitat. Nosaltres proposem un projecte d'integració, no d'ajuda econòmica i material, sinó d'intercanvi i de creació de sinergies entre la gent».

No hi ha requisits d'edat ni limitacions per formar part d'aquesta associació, tan sols compartir valors bàsics com la solidaritat, la cooperació o el respecte. De fet, l'organització de l'agrupació és pràcticament horitzontal, «no hi ha nosaltres i ells, ho fem tot entre tots. Una associació és això, tot i que legalment hi ha una junta amb uns estatuts signats, decidim i creem entre tots», explica la Marina.

Des de l'entitat expliquen que, «tal com està muntada la llei d'estrangeria, quedes expulsat del mercat laboral –legal-» i estant sense feina o amb feina precària o sense contracte és molt difícil formar part del teixit participatiu d'una comunitat. Un dels reptes d'Ànima Mater és donar resposta a «Com puc viure durant tots aquests anys d'espera per tenir un NIE?», i una de les propostes és formant part d'un projecte comunitari. Tot i que estan fent les primeres passes, els integrants d'aquesta nova associació tenen empenta i idees per dinamitzar i crear projectes, un d'ells és l'hort ecològic comunitari i inclusiu a Figueres.



La base és la participació

Ara, l'equip d'Ànima Mater ha començat un projecte d'horts comunitaris inclusius a Figueres, «vam creure que seria un bon inici per vincular-nos al municipi, a les altres persones i al món rural. Però la base és com participar en la ciutat».

I per als integrants d'Ànima Mater és un projecte molt útil. En Mouad i en Soufian, dos dels membres, confessen que «volem ocupar el temps lliure. La majoria tenim problemes amb els papers, ens passem moltes hores al carrer i amb Ànima Mater podem ocupar-nos».

L'Ajuntament de Figueres ha cedit temporalment un dels horts urbans situats a la Marca de l'Ham. Per iniciar-se en la gestió de l'hort, des del mateix consistori se'ls va fer una primera formació. «Acabem de començar, quan vam arribar, la parcel·la no estava treballada i comencem des de zero. Estem en recerca d'eines, planter, organitzant grups...».

Els participants es mostren il·lusionats amb el projecte dels horts perquè «és el primer projecte que tenim, i aprendrem coses noves, com la jardineria o saber el nom i la temporada de verdures i fruites d'aquí» i manifesten que «el fet d'estar junts fa que gaudim més de tot l'aprenentatge». L'entitat, però, ha hagut de limitar els grups que treballen en l'hort. «Com que les parcel·les són més aviat petites, perquè estan pensades per a una persona, fem grups rotatius d'unes dues hores».

Ànima Mater camina endavant avaluant-se i detectant si apareixen mancances grupals. La Marina ho té clar, «anem a poc a poc però amb pas ferm».