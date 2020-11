L'Ajuntament de Figueres aprova el conveni del finançament per la construcció del Carme Guasch

Com ja es va avançar, el ple de novembre de l'Ajuntament de Figueres, celebrat aquesta tarda, ha ratificat la signatura del conveni amb el Departament d'Educació per establir les condicions del finançament de la construcció de l'escola Carme Guasch i Darné. Després de determinar, amb l'ajustament urbanístic que calia, la ubicació del nou centre, ara és el torn de marcar els terminis per finançar la construcció. L'Ajuntament avançarà els 5,8 milions d'euros del cost de la construcció i en un termini de tres anys la Generalitat retornarà el 90% (5.220.000 euros). L'any 2023 la Generalitat es compromet a retornar 1.566.000 euros; i els dos anys següents, 1.827.000 euros cada exercici.

Aquest punt ha tornat a generar debat. El portaveu de l'oposició, Jordi Masquef, va deixar clar que no està d'acord amb el mètode que s'està emprant però que hi donen suport perquè «pesa més la voluntat de voler una escola que no l'instrument que ens presenten». La sorpresa ha estat l'abstenció d'un dels membres del govern, el vot del regidor de Guanyem Figueres, José Castellón. El grup mostra reticències amb la ubicació, «després de parlar amb diversos directors de col·legis ens diuen que això pot crear força segregació escolar», ha indicat. L'alcaldessa ha reconegut que la ubicació «no és la idònia» però que amb aquest conveni «es comença a desencallar un tema que ens hauria de fer vergonya a tots».