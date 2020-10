Unió de Pagesos demana que el sector agrari pugui treballar amb "normalitat" mentre durin les restriccions

Unió de Pagesos demana que el sector agrari pugui desenvolupar la seva activitat amb "normalitat" i sense "cap tipus d'impediment" mentre durin les restriccions de mobilitat que han entrat en vigor aquest divendres per frenar la covid-19. El sindicat argumenta que es tracta d'un sector essencial i diu que el novembre és un mes de molta activitat al camp, ja que comença la sembra de cereals a tot el país, la collita de l'oli d'oliva a moltes comarques, i la de cítrics a les Terres de l'Ebre, a més de l'alt nombre de desplaçaments que comporta l'activitat ramadera. El sindicat ho ha dit a la Taula Agrària extraordinària on també ha defensat que es garanteixi la campanya de caça i que es mantinguin oberts els mercats no sedentaris.

Unió de Pagesos ha demanat al Govern que modifiqui la normativa de contenció de la covid-19 per evitar que els ajuntament puguin tornar a tancar els mercats no sedentaris, tal i com ja va passar durant el primer confinament. En un comunicat, el sindicat explica que no garantir la venda d'aliments en aquests espais "impedeix l'accés lliure als aliments de proximitat i perjudica la pagesia", a més d'afegir que els ajuntaments "han de complir" el dret que té el sector de poder vendre les seves produccions directament. A tot això, asseguren que les administracions locals "han tingut temps d'adaptar-se" al Pla d'acció de mercats de venda no sedentària aprovat pel Procicat al juliol.

El sindicat també ha demanat a la reunió telemàtica que la campanya de caça pugui mantenir l'activitat amb normalitat, també durant el cap de setmana, ja que "és necessària per al control de la fauna". Remarquen que es tracta d'una "necessitat d'interès general" pels danys que algunes espècies poden causar, tant dins com fora dels sector agrari.

Així mateix, Unió de Pagesos celebra que les mesures restrictives decretades a Catalunya no afectin el sector de la flor i la planta ornamental, que poden mantenir l'activitat i els canals de comercialització habituals.

Finalment, el sindicat també ha celebrat que el Govern obri una nova ordre que permeti a la pagesia portar les produccions que han vist tancat el seu canal de sortida, com ara hostaleria, restauració i cafeteria, al Banc dels Aliments amb el suport públic pertinent.