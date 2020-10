Roses promou un àlbum de cromos amb fotos de la vila

A partir del proper diumenge, 1 de novembre, l'Oficina de Turisme de Roses distribuirà l'àlbum Col·lecciona Sempre Roses a totes aquelles persones que presentin un tiquet de compra d'algun dels establiments adherits a aquesta iniciativa. Al llarg de tot el mes de novembre, les mateixes botigues repartiran sobres de cromos per cada compra realitzada, per tal que els seus clients puguin completar aquesta col·lecció fotogràfica.

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses i el comerç local de la població, engeguen aquest novembre una nova campanya promocional conjunta, en aquesta ocasió basada en el patrimoni rosinc. Al llarg de tot el mes, gratificaran les compres dels seus clients distribuint àlbums i cromos amb imatges de diferents espais patrimonials del municipi, on també apareixen referències a l'ampli ventall de productes que els comerços de Roses ofereixen.

El nombre d'àlbums que es distribuiran a canvi dels tiquets de compra és de 1.000 unitats. Per completar la col·lecció, els veïns i veïnes de Roses obtindran un sobre (cada sobre conté 5 cromos) per cada compra realitzada en un dels establiments adherits a la campanya. El repartiment d'àlbums (a l'Oficina de Turisme) i de sobres de cromos a les botigues es realitzarà de l'1 al 30 de novembre o fins a la fi d'existències.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins el programa Sempre Roses, una de les accions impulsades conjuntament entre l'Ajuntament de Roses i l'empresariat del comerç local per incentivar l'activitat comercial a la població a través de diferents accions, com campanyes promocionals amb obsequis i avantatges per als clients, la creació d'un marketplace local, o la posada en marxa de diferents canals de comunicació que donin a conèixer l'oferta i tota l'actualitat del comerç rosinc.