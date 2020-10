Ramon Coll Descamps és nomenat nou jutge de pau de Peralada

L'Ajuntament de Peralada va aprovar en el darrer ple municipal el nomenament de Ramon Coll Descamps com a nou jutge de pau, i la de Fernando López Jaén com a jutge de pau substitut. Ambdós ocuparan el càrrec durant els propers quatre anys. La proposta, que va ser aprovada per unanimitat, es tramitarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual en farà el nomenament formal.

Coll, que és jutge de pau substitut des de l'any 2012, substituirà Ramon Clos Bech, que ha ocupat el càrrec des de 1999 i al qual la corporació va agrair la dedicació i l'esforç al llarg d'aquests 21 anys de servei a la comunitat.