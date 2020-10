Els municipis de la Costa Brava detecten afluència de persones amb segona residència

Els municipis de la Costa Brava han detectat certa afluència de persones amb segona residència –i també de francesos- que han arribat a les poblacions esquivant les noves restriccions imposades pel Govern. És el cas de municipis com Llançà o el Port de la Selva. En aquestes poblacions, ha estat constant en els últims mesos el degoteig de persones que aprofitant el teletreball s'han instal.lat en segones residències. Ho han notat en empadronaments i també en escolaritzacions. Aquest dijous, alguns també han aprofitat per desplaçar-s'hi, tot i que els alcaldes admeten que no ha estat una arribada "massiva". En municipis com Palafrugell o Monells, en canvi, asseguren que ha notat cert moviment però molt lleu.

En el seu cas, temen que els arribin visitants de cap de setmana. Per evitar-ho, han previst controls als accessos en coordinació amb els Mossos.