L'Hospital de Figueres habilita un nou Espai de preingrés amb 10 llits per aquells pacients amb coronavirus que fins ara havien d'estar-se a Urgències a l'espera d'una habitació a la planta d'hospitalització. Es tracta d'una unitat de pas per facilitar l'organització dels serveis més afectats per l'increment de la demanda. Avui l'Hospital de Figueres té 50 malalts amb la COVID-19 ingressats, sis dels quals a la Unitat de Monitoratge (semicrítics) del servei d'Urgències.

Aquests 10 llits se sumen als 150 de què disposa el centre i la mesura té per objectiu alliberar boxs d'Urgències i garantir l'espai necessari per continuar l'assistència al pacient urgent.

L'Espai de preingrés s'ubica on fins ara el Laboratori Clínic efectuava les extraccions, perquè es tracta d'una zona propera a les Urgències que consta d'una gran sala compartimentada i amb cortines. És per això que a partir del dilluns 2 de novembre les analítiques es traslladen al passadís del costat de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI), la qual cosa no suposarà un canvi substancial per als usuaris perquè és a la mateixa planta de l'Edifici est.

Per tal de donar cobertura a aquests 10 llits de més, el personal d'infermeria del servei d'Urgències fa torns de 12 hores, de manera que es guanya un professional més per cada franja horària. També s'ha fet un canvi en les urgències pediàtriques: en lloc d'atendre-les al servei d'Urgències ara es fa a la planta Maternoinfantil, tal com ja es va reordenar en la primera onada del coronavirus.